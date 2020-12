Les jeux Nintendo Switch émulés sur les Mac M1

La Nintendo Switch, la Switch Lite, est une console extrêmement populaire aujourd’hui. Ceci grâce à une formule hybride salon/portable qui fonctionne très bien, un rapport prix/puissance intéressant et des licences toujours très appréciées – sans parler de l’énorme succès de The Legend of Zelda : Breath of the Wild -. Pour les connaisseurs, il y a aussi un autre aspect très intéressant, ses composants internes qui ouvrent la porte à l’émulation.

La Nintendo Switch est propulsée par une puce NVIDIA Tegra. Celle-ci, contrairement aux processeurs Intel, est basée sur une architecture ARM. Cela signifie que, en théorie tout du moins, les jeux jouables sur la Switch pourraient l’être sur d’autres appareils disposant d’une puce ARM. Comme les nouvelles machines Apple Mac dotés d’une puce M1, non ?

Et oui, vous avez tout à fait raison de le croire. La développeuse Sera Tonin Brocious est parvenue à émuler avec succès des jeux Switch sur un Mac avec une puce Apple Silicon M1. Maintenant, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond, sachez qu’il ne s’agit là en aucun cas d’une quelconque méthode officielle pour faire tourner des jeux Switch et il ne fait d’ailleurs aucun doute que Nintendo verra d’un très mauvais œil tout ce projet.

Deuxièmement, il y a un certain nombre de limites à cette émulation. Bien que les jeux Switch puissent effectivement tourner sur des Mac avec puce M1, il reste certaines limitations techniques imposées par la librairie d’exécution MoltenVK. Cela signifie qu’il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir envisager que l’ensemble soit opérationnel, autrement dit que les jeux soient jouables dans de bonnes conditions. Vous pouvez cela dit voir les limitations actuelles dans la vidéo inclue dans le tweet ci-dessous.

Reste qu’il s’agit tout de même d’une réussite pour le moins impressionnante, faire tourner un jeu Switch sur un Mac M1, qui l’eût cru ? Alors qui sait, peut-être aura-t-on droit un jour à une méthode, tout à fait officieuse, bien évidemment, de profiter de ses jeux Switch sur un ordinateur plutôt que sur la console dédiée. À suivre !

I'm so fucking proud of this. It only gets a few frames into the game before it hits the first MoltenVK limitation, but damn. pic.twitter.com/NcLIBLWOPz

— Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020