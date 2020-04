Les Google Pixel Buds 2 enfin disponibles à la vente aux États-Unis

Les écouteurs true wireless ont le vent en poupe. Tous les spécialistes du secteur s'y sont mis. Les fabricants de smartphones aussi, d'ailleurs. Google n'est évidemment pas resté sans rien faire et dévoilait il y a plusieurs mois ses Google Pixel Buds 2.

En Octobre de l’année dernière, Google dévoilait la deuxième génération de Pixel Buds, baptisée simplement “nouveaux Pixel Buds“. Cela fait aujourd’hui plus de six mois que ces écouteurs ont été officialisés et nous attendons toujours de les voir disponibles sur le marché. Aujourd’hui bonne nouvelle si vous les attendiez avec impatience, ils commencent à arriver…

Les nouveaux Google Pixel Buds sont disponibles

Contrairement à la première génération de Pixel Buds, ces Pixel Buds 2 sont totalement sans fil (true wireless). En effet, sur le modèle précédent, un câble venait relier les deux oreillettes. Avec cette nouvelle version, adieu donc les câbles. De quoi venir concurrencer directement Apple et ses AirPods, notamment. Parmi les fonctionnalités notables de ces nouveaux Pixel Buds, on pourrait citer une amélioration de la qualité de la voix grâce à un accéléromètre intégré qui serait semble-t-il capable de détecter votre voix selon les vibrations de votre mâchoire. En théorie, cela permettrait d’offrir une meilleure qualité vocale même dans un environnement très bruyant.

Uniquement aux États-Unis, pour le moment

Les nouveaux Google Pixel Buds disposent aussi de deux microphones ainsi que de la fonctionnalité Adaptive Sound qui permet d’augmenter ou de diminuer le volume automatiquement selon le bruit environnant. Comme attendu, Google Assistant est évidemment intégré dans ces écouteurs. Il est possible de l’invoquer directement depuis les écouteurs. Ces nouveaux Google Pixel Buds offrent qui plus est une autonomie de 5 heures sur une seule charge et jusqu’à 24 heures grâce à l’étui de charge. Ils seront disponibles très bientôt aux États-Unis au tarif de 179€. Pour l’heure, aucune information concernant la France. À suivre !