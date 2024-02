Les films Marvel à voir absolument avant Madame Web

Sony va introduire d'importants héros de Spider-Verse dans le film Madame Web. Il serait utile de visionner quelques films de Marvel avant d'aller au cinéma. Quels pourraient être ces films, à votre avis ?

Tl;dr Madame Web de Sony introduira de nouveaux héros Spider-Verse.

Le film pourrait avoir des connexions avec d’autres films Marvel.

L’univers de Spider-Man de Sony est exploré à travers plusieurs films.

Le film Madame Web sortira en 2024.

Un nouvel horizon pour l’univers Spider-Verse

Le prochain film de Sony, Madame Web, est sur le point d’élargir l’univers Spider-Verse en direct. Le film mettra en scène plusieurs nouveaux héros Spider-Verse, dont Cassandra Webb, incarnée par Dakota Johnson, qui débloquera la capacité de voir l’avenir à travers le Grand Web de la Vie et du Destin.

Des liens avec l’univers Marvel

Dirigé par S.J Clarkson, le film, prévu pour 2024, mettra également en vedette Sydney Swenny, Isabella Merced et Celeste O’Connor dans les rôles de trois jeunes femmes destinées à devenir des Spider-Héroïnes. Cependant, ce futur semble menacé par un autre individu rampant sur les murs, Ezekiel Sims, interprété par Tahr Rahim. En raison des liens de ce dernier avec d’importants personnages des comics Spider-Man et du multivers en général, il pourrait être utile de visionner certains films Marvel avant la sortie de Madame Web.

L’importance de l’animation

Il est également à noter que le personnage de Madame Web apparaît dans 11 épisodes de Spider-Man: The Animated Series. Ainsi, pour comprendre pleinement l’ampleur de l’univers Spider-Verse et les enjeux du film à venir, il pourrait être intéressant de se replonger dans cette série animée.

Une multitude de références

De nombreux films de l’univers de Spider-Man pourraient être liés à Madame Web, comme les films Venom (2018 et 2021), Morbius (2022), Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), The Amazing Spider-Man (2012) et The Amazing Spider-Man 2 (2014).