Les créateurs d’Instagram Live peuvent désormais assigner des modérateurs

Instagram déploie sa fonctionnalité de modérateurs pour les Live, de quoi réaliser plus sereinement ses Live.

En 2021, nous avions vu Instagram procéder à des tests d’une nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité qui permettait aux créateurs de sessions Live d’assigner des modérateurs pour gérer ces moments et faire en sorte que les choses restent sous contrôle. Ces modérateurs recherchent les commentaires inappropriés, les signalent, les font disparaître et peuvent même exclure les spectateurs gênants de la diffusion.

L’idée était de permettre aux créateurs de se concentrer pleinement sur leur contenu et de laisser d’autres personnes, en coulisses, s’assurer que tout fonctionne bien, proprement, sans déborder. Celles et ceux qui utilisent la fonctionnalité Instagram Live depuis quelque temps seront probablement ravis d’apprendre que la fonction est désormais déployée et accessible à tout un chacun. Tous les organisateurs de sessions Live peuvent donc en profiter.

De quoi réaliser plus sereinement ses Live

Les créateurs peuvent ajouter des modérateurs simplement en tapotant sur l’icône menu dans la barre des commentaires et chercher des personnes en particulier pour leur conférer le rôle de modérateur. Ils peuvent aussi, s’ils le souhaitent, utiliser les suggestions d’Instagram. Cela étant dit, la plate-forme n’a pas communiqué précisément quant à la manière dont sont effectuées ces recommandations.

Cette option modérateur, si l’on peut dire, n’est pas nouvelle, loin de là. D’autres plates-formes, comme Twitch, permettent depuis longtemps aux streamers de définir des modérateurs lorsqu’ils sont en live. Cela étant dit, dans la mesure où Twitch est principalement une plate-forme pour réaliser des directs, la chose y a davantage de sens. C’est en tous les cas une très bonne chose de voir Instagram implémenter la fonctionnalité, bien que relativement tardivement par rapport à la concurrence. Mieux vaut tard que jamais. Espérons que les Instagram Live seront désormais plus calmes.