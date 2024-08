Les changeurs de voix arrivent sur consoles grâce à la solution Voicemod Key. L'ensemble semble très prometteur. Présentation.

Il y a tout un tas de raisons qui peuvent pousser à utiliser un changeur de voix lorsque l’on joue au jeu vidéo, que ce soit par souci d’anonymat ou pour la simple blague avec un tel outil. Historiquement, les changeurs de voix ont toujours été plus faciles à utiliser sur PC que sur console, dans la mesure où les PC permettent d’exécuter un logiciel de ce genre en même temps que votre jeu, tandis que les fabricants de consoles ne sont pas franchement enclins à permettre cela sur leurs machines. C’est ici que Voicemod Key entre en jeu.

Les changeurs de voix arrivent sur consoles

Voicemod Key permet de modifier votre voix avant même que celle-ci n’arrive sur votre console. Il s’agit d’un dongle USB à brancher sur votre téléphone, avec une entrée pour le signal voix de votre casque et une sortie qui envoie une version modifiée de ce signal sur votre console. Autrement dit, vous envoyez votre voix dans l’app Voicemod, et cette dernière la fait passer à votre jeu.

Dans l’app, vous pouvez accéder à des clips sonores générés par vos soins, une personnalisation en temps réel de votre voix et plus de 100 modificateurs de voix pré-enregistrés. L’inconvénient, c’est qu’il vous faut au moins deux câbles supplémentaires et que vous devez garder votre téléphone proche de vous, et branché, pendant que vous jouez. Et il faut aussi utiliser un casque filaire avec un câble de 3,5 mm. L’avantage, c’est que vous pourrez avoir la voix de qui vous voulez, ou presque, pendant vos parties. Question de priorités !

Voicemod Key va bien plus loin que les solutions existantes

Voicemod Key est une très bonne idée, bien plus robuste en tous les cas que les dizaines d’options actuellement en vente par des entreprises inconnues sur Amazon et qui sont limitées à quelques configurations basiques. Pas de lag si vous utilisez Remote Play, la solution actuelle de Voicemod pour les consoles.

Voicemod Key sera d’abord lancé auprès de 500 bêta testeurs dans le courant du troisième trimestre 2024. L’entreprise indique que son produit sera compatible USB-C et Lightning. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire sur le site pour participer à la bêta. Le tarif public n’a pas encore été dévoilé, mais The Verge semble croire que l’accessoire sera aussi proposé avec un abonnement Voicemod Pro.