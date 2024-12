Les caméras du Samsung Galaxy S25 Ultra font parler d’elles

Un informateur vient de dévoiler toutes les spécificités des appareils photo du futur Samsung Galaxy S25 Ultra, offrant ainsi un aperçu inédit de ce que pourrait être le prochain fleuron de la gamme Galaxy.

Tl;dr Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait avoir peu de changements matériels.

La configuration de l’appareil photo serait principalement la même.

Une amélioration notable serait le capteur ultra-large de 50 MP.

Peu de changements pour le Samsung Galaxy S25 Ultra

L’attente autour du nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra est palpable. Cependant, si l’on en croit les informations divulguées par un utilisateur de X, @AssembleDebug, il semblerait que les amateurs de la marque sud-coréenne n’aient pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de nouveautés matérielles.

Une configuration de l’appareil photo familière

En effet, selon les fichiers de base du smartphone inspectés par le leaker, la configuration de l’appareil photo du nouveau vaisseau amiral de Samsung serait très similaire à celle de son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra. On retrouverait notamment le même capteur principal de 200MP, ainsi que les mêmes objectifs téléobjectif 3x et 5x. La caméra frontale de 12 MP, utilisée pour les selfies, resterait également inchangée.

Une amélioration notable : le capteur ultra-large

La seule véritable amélioration notable sur le Galaxy S25 Ultra semblerait être le nouveau capteur ultra-large de 50 MP. Cela représenterait une avancée significative par rapport au capteur ultra-large de 12 MP du S24 Ultra. En outre, il semble que la taille du capteur ait également augmenté, passant de 1/2.52 pouces à 1/1.57 pouces, ce qui permettrait à celui-ci de capter davantage de lumière.

Des rumeurs de nouvelles fonctionnalités excitantes

Si ces informations peuvent décevoir certains, il convient de rappeler que d’autres rumeurs entourent la sortie du Galaxy S25 Ultra. Parmi elles, on peut citer un nouveau design arrondi, un écran possiblement plus grand de 6,9 pouces, et l’intégration du puissant nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. De plus, Samsung a annoncé en novembre une nouvelle technologie de caméra téléobjectif, appelée ALoP, qui « permet aux utilisateurs de smartphones de prendre des portraits clairs de jour comme de nuit en réarrangeant la structure de la lentille et du prisme ». Cependant, il n’est pas encore certain que cette technologie soit prête à temps pour le lancement du S25 Ultra.

Il ne reste plus qu’à attendre le Samsung Unpacked, qui devrait avoir lieu le 22 janvier, pour en savoir plus sur les véritables capacités du Galaxy S25 Ultra.