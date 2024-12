Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait surpasser l’iPhone 16 Pro dans une caractéristique d’affichage clé

Il se murmure dans les coulisses de l'industrie technologique que le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait surpasser l'iPhone 16 Pro sur un aspect crucial de l'affichage. Voici les détails essentiels à connaître sur cette potentielle avancée.

Tl;dr La luminosité maxi des smartphones est devenue un critère clé.

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung pourrait atteindre 3,000 nits.

Le S25 Ultra ne supportera pas la fonction « Find My Device ».

L’escalade de la luminosité dans les smartphones

Depuis l’an dernier, un nouvel enjeu s’est imposé dans la course à l’innovation des fabricants de smartphones : la luminosité maximale de l’écran. Apple a ouvert la voie avec son iPhone 15 capable d’atteindre 2,000 nits, avant d’être dépassé par Google avec les 2,400 nits de son Pixel 8 Pro.

Le futur Galaxy S25 Ultra de Samsung

Par la suite, la Galaxy S24 Ultra de Samsung a atteint 2,600 nits, rapidement surclassée par les 3,000 nits du Pixel 9 Pro de Google. Apple, de son côté, est resté à 2,000 nits avec l’iPhone 16 Pro. Cependant, malgré des rumeurs suggérant que Samsung n’augmenterait pas cette caractéristique sur le prochain Galaxy S25 Ultra, il semblerait que la marque coréenne pourrait finalement égaler Google.

3,000 nits pour le Galaxy S25 Ultra ?

D’après les nombreuses fuites concernant le Samsung Galaxy S25 Ultra, ce dernier serait capable d’atteindre 3,000 nits en mode haute luminosité, à l’instar du Pixel 9 Pro. Même s’il reste loin du record démentiel des 4,500 nits du OnePlus 12, cette caractéristique est particulièrement utile pour une utilisation du téléphone en conditions de forte luminosité.

Autre information intéressante, suite à une introduction réussie sur le Galaxy A55, la série S25 supportera les mises à jour A/B sans interruption. Cette fonctionnalité permet au téléphone de télécharger les mises à jour importantes en arrière-plan avant de les appliquer au redémarrage, évitant ainsi une longue période d’inutilisation du téléphone.

Une limitation pour le S25 Ultra

Cependant, tout n’est pas rose. Il semblerait que le S25 Ultra ne supportera pas la fonctionnalité « Find My Device » lorsque le téléphone est éteint, contrairement au Pixel 9. Autrement dit, si un voleur s’empare de votre téléphone et l’éteint immédiatement, il vous sera impossible de suivre ses déplacements en temps réel.

En dépit de cette limitation, le S25 Ultra promet d’autres améliorations notables. La résolution de l’écran restera la même que celle du S24 Ultra (3,120 x 1,440), et la capacité de la batterie sera maintenue à 5,000 mAh. En outre, il semblerait que le téléphone disposera d’un stockage UFS 4.0 pour des vitesses de transfert de fichiers plus rapides.

Toutes ces informations devraient être confirmées très prochainement. En effet, Samsung prévoit son prochain événement Unpacked pour le mercredi 22 janvier, et nous attendons non seulement la présentation de trois modèles de Galaxy S25, mais peut-être aussi un aperçu du Galaxy S25 Slim et du Galaxy Ring 2.