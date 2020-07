LEGO tease une console NES

L’une des raisons qui peuvent expliquer pourquoi LEGO est une marque tant appréciée, c’est que l’on peut construire tout ce que l’on veut ou presque, avec pour seule limite l’imagination. Et si vous cherchez des modèles déjà tout faits, sachez que l’entreprise vient de publier une vidéo teaser sur Twitter laissant clairement entendre que leur prochaine boîte mettrait à l’honneur la célèbre console de jeux vidéo Nintendo NES.

Comme souvent avec les teasers, celui-ci ne révèle rien, ou presque, mais nous avons déjà eu droit à un certain nombre de photos volées qui viennent confirmer l’information. Si l’on en croit ces photos, la boîte contiendrait une réplique très réussie de la console NES ainsi qu’un téléviseur avec Super Mario affiché à l'”écran”. Il y a même une petite manivelle qui permet aux joueurs de déplacer Mario d’un côté à l’autre de l’écran.

Alors certes, il ne s’agit pas là d’une réplique fonctionnelle de la console, mais si les images sont avérées, le résultat est très précis et très réaliste. Un rapport de Nintendo Life donnait aussi une indication du tarif de ce set. Celui-ci serait aux alentours de 250$. Autrement dit, une boîte plutôt chère, certes, mais qui devrait plaire énormément aux fans de LEGO comme de Nintendo. Aux jeunes comme aux moins jeunes. Pour l’heure, aucune information concernant la date de disponibilité de ce set mais LEGO avait déjà confirmé que les sets Mario seraient lancés le 1er août prochain. Ce set NES est-il concerné ? Difficile à dire. À suivre !

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B

— LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020