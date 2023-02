L’écholocalisation pourrait donner aux petits robots la faculté de retrouver des disparus

Un système d'écholocalisation simple et peu cher pour les petits robots. Parfait pour les petits drones en mission de sauvetage.

Les scientifiques et roboticiens puisent souvent leur inspiration de la nature pour concevoir les nouvelles fonctionnalités de leurs machines. Aujourd’hui, des chercheurs de l’Université de Toronto se sont inspirés des chauve-souris et d’autres animaux qui utilisent l’écholocalisation pour mettre au point une méthode qui permettrait aux petits robots de se déplacer par eux-mêmes, et ce, sans avoir besoin de matériel onéreux ni de composants imposants et/ou trop lourds.

Selon PopSci, l’équipe a utilisé les composants audio intégrés d’un petit robot et conçu une extension avec un micro et des haut-parleurs bas de gamme pour concevoir un petit drone qui tient dans la paume de la main.

Leur système fonctionne comme l’écholocalisation des chauve-souris. Il a été pensé pour émettre des sons à différentes fréquences, ceux-ci sont captés par le micro du robot quand ils rebondissent sur l’environnement proche. Un algorithme mis au point par l’équipe analyse ensuite ces ondes sonores pour créer une carte des dimensions de la pièce, le cas échéant.

Parfait pour les petits drones en mission de sauvetage

Dans un papier publié dans la revue IEEE Robotics and Automation Letters, les chercheurs expliquent que les “algorithmes pour l’écholocalisation active [existants] sont moins développés et utilisent souvent un équipement impossible à embarquer sur de petits robots.” Ils ajoutent que leur “méthode est basée sur un modèle, fonctionne en temps réel et ne nécessite aucune calibration ou entraînement préalable.” Leur solution pourrait conférer aux petites machines la capacité à être envoyées sur des missions de recherche et sauvetage ou sur des lieux inexplorés que de plus gros robots ne peuvent atteindre. Et dans la mesure où ce système n’a besoin que d’un équipement audio ou de quelques composants très peu chers, les applications possibles sont nombreuses et variées.

Les scientifiques ont découvert durant leurs tests que leur technique n’est pas encore aussi précise que les systèmes qui utilisent du matériel plus volumineux et plus onéreux, comme des capteurs GPS ou des caméras. Ils espèrent cependant améliorer la précision dans de futures versions et ne plus avoir besoin de générer des sons. À la place, ils voudraient que leur système puisse profiter de l’écholocalisation avec les sons que le drone lui-même produit, comme le bruit des pales de ses rotors.