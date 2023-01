La bouée U-Safe est auto-propulsée pour des sauvetages plus efficaces encore

La bouée U-Safe est auto-propulsée pilotable d'une seule main.

Les technologies modernes sont aujourd’hui capables de réaliser de vraies petits miracles. Toujours plus compactes, toujours plus performantes, elles permettent de mettre au point des produits qui restaient dans l’imaginaire il y a quelques années en arrière. Les services d’aide et de secours à la personne, par exemple, peuvent profiter grandement de cette miniaturisation. La preuve par l’exemple avec cette bouée U-Safe.

La bouée U-Safe est auto-propulsée

L’aspect le plus dangereux d’un sauvetage de personne en pleine mer n’est pas, paradoxalement, les conditions environnementales – même si cela peut évidemment ajouter énormément au danger de l’opération -, mais plutôt la victime paniquée et terrifiée qui peut facilement entraîner le sauveteur sous l’eau avec elle. Alors, plutôt que de risquer de perdre un sauveteur emblématique comme David Hasselhoff, la bouée U-Safe auto-propulsée de la société portugaise Noras Performance se charge de braver les vagues à leur place.

pilotable d’une seule main

Plus qu’une bouée, U-Safe est un robot aquatique pensé et conçu pour arriver jusqu’à la victime grâce à ses deux turbines fixées sur ses “jambes”. Les turbines en question sont omnidirectionnelles et peuvent fonctionner quelle que soit l’orientation de la bouée dans l’eau. L’appareil peut atteindre la vitesse maximale de 15 km/h, avec une portée de près de 6 km, pour peu que les sauveteurs puissent avoir la victime en vue, évidemment. L’ensemble ne pèse qu’un peu plus de 13 kg avec sa batterie lithium-ion capable d’être chargée sans fil.

La bouée U-Safe est par ailleurs pilotée par une télécommande Bluetooth à une seule main, elle-même parfaitement résistante à la mer. Autrement dit, même si elle devait faire un plongeon dans l’eau, aucun risque. Introduite pour la toute première fois en 2017, cette bouée robotisée a depuis lors été adoptée par les garde-côtes italiens et portugais. Elle devrait arriver dans quelques mois sur les plages américaines.