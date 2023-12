Le western de John Wayne que John Carpenter adore tant

John Carpenter, grand admirateur de westerns classiques, a rendu hommage à un film de John Wayne à maintes reprises, allant jusqu'à le réadapter à deux reprises.

Tl;dr Le réalisateur John Carpenter est un grand fan des westerns de John Wayne.

Il a refait à deux reprises le film Rio Bravo de John Wayne sous deux titres différents.

John Carpenter a également essayé de créer ses propres westerns, mais le genre était en déclin.

Ses films contiennent souvent des thèmes et des éléments de Rio Bravo.

John Carpenter, un fervent admirateur des westerns de John Wayne

Le célèbre réalisateur John Carpenter, a toujours eu une affection particulière pour les westerns, genre cinématographique qu’il a découvert et adoré durant son enfance. En particulier, Rio Bravo, un film de 1959 avec John Wayne, a eu une influence majeure sur sa carrière.

Un hommage à Rio Bravo

En dépit de l’essoufflement du genre western au moment où John Carpenter entre dans l’industrie cinématographique dans les années 70, ce dernier parvient à infuser l’esprit du western dans plusieurs de ses films, tels que Escape From New York et Vampires. L’amour de Carpenter pour Rio Bravo est tel qu’il a recréé à deux reprises l’intrigue de ce film dans Assault on Precinct 13 et Ghosts of Mars, transposant l’histoire de John Wayne en shérif défendant une prison dans des contextes modernes et futuristes.

Les empreintes de Rio Bravo dans l’œuvre de John Carpenter

Au-delà de ces remakes, les thèmes de Rio Bravo imprègnent l’ensemble de l’œuvre de John Carpenter. Notamment, la notion d’étrangers unissant leurs forces face à une menace impersonnelle est une constante dans ses films. De plus, Carpenter a souvent exprimé son admiration pour le réalisateur Howard Hawks, connu pour sa collaboration fréquente avec John Wayne, et a intégré de nombreux hommages à son travail dans ses propres films.

Les tentatives de John Carpenter pour réaliser son propre western

Malgré le déclin du genre, Carpenter a tenté de réaliser ses propres westerns, notamment avec un projet de film intitulé Blood River, qui aurait vu un jeune tireur d’élite être formé par un vieux trappeur. Malheureusement, ce film n’a jamais vu le jour à cause de l’état de santé déclinant de John Wayne à l’époque.