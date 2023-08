Le Transporteur pourrait revenir au cinéma

Louis Leterrier aimerait relancer la saga Le Transporteur avec Jason Statham.

Aux commandes des deux premiers films Le Transporteur dans les années 2000, Louis Leterrier avait perdu de vu Jason Statham avant de le retrouver pour les derniers films Fast and Furious. Si le comédien britannique n’a jamais souhaité reprendre le rôle de Frank Martin, le réalisateur français espère pouvoir le faire revenir sur le grand écran :

Ce serait un rêve. Nous avons tourné des publicités ensemble, nous nous sommes régulièrement côtoyés, mais nous ne travaillions plus ensemble depuis très, très longtemps, et le fait de le voir, de pouvoir travailler avec lui, d’agir sur les plans dans lesquels il se trouvait, de le diriger, c’était tout simplement génial. Le fait de le diriger était vraiment génial et c’était le début de sa carrière, le tout début de ma carrière avec deux personnes différentes. Mais en même temps, vous savez, notre cœur est le même et notre amour l’un pour l’autre est le même. C’était un vrai plaisir. Alors, je veux dire, pourquoi pas ? Vous savez, Frank Martin est un grand personnage. Le Transporteur est un grand personnage. Et Jason Statham est un acteur extraordinaire. Il nous faut plus de Transporteur, n’est-ce pas ?