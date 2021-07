Le train le plus rapide du monde fait ses débuts en Chine

La Chine met en service le train le plus rapide du monde, un train maglev qui manque encore de rails adaptés mais qui peut atteindre 600 km/h.

Les transports ont fait d’énormes progrès ces dernières années, qu’il s’agisse des transports publics comme privés. Le train, notamment, est devenu bien plus rapide, notamment grâce à la sustentation magnétique, ou maglev. Aujourd’hui, c’est la Chine qui fait sensation en mettant en service le train le plus rapide du monde.

Quand on pense aux trains à très grande vitesse, le Japon vient assez rapidement à l’esprit. Après tout, le réseau ferroviaire du pays est réputé pour être non seulement très rapide mais aussi très ponctuel. Cela étant dit, ces dernières années, la Chine a fait des progrès très impressionnants, et ceux-ci portent leurs fruits aujourd’hui.

Un train maglev qui manque encore de rails adaptés

En effet, le pays vient tout juste de lancer le train le plus rapide du monde dans la ville de Qingdao. Ce train à sustentation magnétique est capable d’atteindre la vitesse de 600 km/h. Si cela vous semble familier, c’est parce que le pays avait dévoilé un prototype de ce train en 2019, mais aujourd’hui, il semblerait que l’appareil soit fin prêt.

Selon Liang Jianying, directeur général adjoint et ingénieur en chef de CRRC Sifang, parmi les avantages du train à sustentation magnétique, les faibles niveaux de bruit par rapport aux trains conventionnels, ce qui aide à lutter contre la pollution sonore, particulièrement si vous vivez près des rails. De plus, ces véhicules nécessitent moins de maintenance par rapport aux autres trains à grande vitesse, il devrait donc être possible de les garder opérationnels plus longtemps.

Ceci étant dit, n’allez pas vous précipiter pour prendre un billet pour Qingdao dès maintenant. En effet, la Chine n’a pas encore énormément de kilomètres de rails pour ce train. C’est un peu comme avoir une voiture extrêmement rapide mais pas de circuit. Le pays est en train de développer son réseau pour le train maglev, il va falloir attendre que celui-ci s’étoffe pour pouvoir en profiter pleinement.