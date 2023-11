Le Royaume-Uni va dépenser 273 millions de dollars pour s'offrir son plus puissant superordinateur IA à ce jour. Le système Isambard-AI est déjà très prometteur.

Le gouvernement britannique a annoncé un investissement de 273 millions de dollars pour concevoir son plus puissant superordinateur à ce jour, Isambard-AI, qui se classera parmi les superordinateurs les plus puissants du monde lorsqu’il entrera en fonction. Ce dernier comptera plusieurs milliers de puces NVIDIA, permettant d’effectuer plus de 200 billiards de calculs par seconde. Isambard-AI doit normalement démarrer son activité à l’été 2024 et il sera géré par l’Université de Bristol.

Ce superordinateur est en cours de construction par Hewlett Packard Enterprise. Il utilisera pas moins de 5 448 puces NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, comme l’a indiqué NVIDIA dans sa propre annonce. La machine pourra atteindre plus de 21 exaflops ou plus de 21 trillions d’opérations en virgule flottante par seconde pour les applications IA, comme l’entraînement des grands modèles de langage. Selon l’Université de Bristal, Isambard-AI sera 10 fois plus rapide que le superordinateur le plus rapide au Royaume-Uni à l’heure actuelle. Il sera hébergé au National Composites Center de Bristol, dans un “data center auto-refroidi et autonome”.

Le système Isambard-AI est déjà très prometteur

L’annonce a été faite durant le AI Safety Summit du Royaume-Uni, pendant lequel des dirigeants de plusieurs pays, dont les États-Unis, se rencontrent pour discuter de l’avenir de l’IA et de ses risques. Isambard-AI pourra, à terme, se connecter avec d’autres superordinateurs du Royaume-Uni, pour booster encore davantage ses performances. Une fois qu’il sera pleinement opérationnel, selon Simon McIntosh-Smith de l’Université de Bristol, Isambard-AI “sera l’un des systèmes IA les plus puissants pour la science ouverte dans le monde entier”.