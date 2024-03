Le retard de la saison 3 d’Euphoria : une étape cruciale pour la série marquée par de multiples réécritures

Colman Domingo, star de la série Euphoria diffusée sur HBO, laisse entendre que les longs retards de la saison 3 sont en réalité nécessaires. Selon lui, le créateur Sam Levinson serait occupé à retravailler le scénario.

Le mystère du retard de la saison 3 d’Euphoria

La série à succès Euphoria, saluée par la critique pour sa manière de traiter des sujets matures, a suscité de nombreuses interrogations concernant le retard de sa troisième saison. Plus de deux ans se sont écoulés depuis la première de la saison 2 et malgré une annonce officielle de renouvellement pour une troisième saison, la production n’a pas encore commencé.

Des réécritures nécessaires

Colman Domingo, acteur de la série, a récemment évoqué ce retard lors d’un entretien avec GQ. Selon lui, le retard serait dû à une raison positive : le créateur Sam Levinson serait en train de retravailler en profondeur le scénario de la saison 3 :

Sam est quelqu’un qui écrit et réécrit, car je pense qu’il se bat avec ce qui est important. Il répond immédiatement à ce qui ne va pas dans le monde. Je sais que la seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il s’intéresse beaucoup à la question existentielle de qui nous sommes actuellement. Nos âmes. C’est ce qu’il veut comprendre avec la saison trois.

Des obstacles imprévus

La série Euphoria a subi plusieurs coups durs récemment. Le décès de l’acteur Angus Cloud et du producteur Kevin Turen a forcé Levinson à réexaminer le scénario et la prémisse de la série. En parallèle, la série a été touchée par les grèves du travail à Hollywood cet été, retardant encore davantage le début de la production. De plus, le casting talentueux de la série, incluant Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney et Hunter Schaefer, ont tous élargi leurs horizons professionnels, ce qui a probablement compliqué la coordination des emplois du temps.

Un hommage mérité

Sam Levinson semble vouloir faire de cette saison 3 un hommage à Angus et Turen en répondant à des questions existentielles difficiles souvent soulevées par la perte. Il pourrait chercher à faire quelque chose de similaire à ce qu’a fait Ryan Coogler avec Black Panther: Wakanda Forever après le décès de Chadwick Boseman.