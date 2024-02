Le remplaçant de Tommy Oliver dans Power Rangers a sauvé deux fois la franchise

Vers la fin de l'ère Zordon, Tommy Oliver de la série Power Rangers a laissé sa place à T.J. Johnson, un nouveau leader d'équipe et Ranger Rouge.

Dans l’histoire des Power Rangers, le personnage Tommy Oliver, incarné par Jason David Frank, a longtemps été le visage emblématique de la série. Cependant, un changement de cap était nécessaire pour renouveler la franchise. Ainsi, Tommy Oliver a été remplacé par un nouveau leader, T.J. Johnson, joué par Selwyn Ward, lors de la seconde moitié de la série Power Rangers Turbo.

Ce changement de leader a été marqué par une première dans l’histoire des Power Rangers. En effet, T.J. Johnson, qui venait d’emménager à Angel Grove et avait sauvé la vie de Tommy Oliver, a été choisi pour devenir le nouveau Red Ranger. Ce choix a fait de Selwyn Ward le premier acteur noir à jouer le rôle du Red Ranger.

L’arrivée de T.J. Johnson et d’une nouvelle équipe de Rangers a permis de donner un nouveau souffle à la série basée sur les sentais japonais. En effet, après quatre ans d’existence, la série Power Rangers commençait à tourner en rond, se contentant de recycler les mêmes éléments. Ainsi, l’arrivée de cette nouvelle équipe a permis de renouveler la série et de la sauver d’un déclin.

Dans la série Power Rangers: In Space, T.J. Johnson, qui était jusque-là le Red Ranger, est devenu le Blue Ranger. Le rôle du Red Ranger a alors été repris par un nouveau personnage, Andros (interprété par Christopher Khayman Lee). Ce changement a permis de donner une nouvelle dynamique à la série et d’explorer de nouvelles facettes des personnages.

On en pense quoi ?

Le remplacement de Tommy Oliver par T.J. Johnson a marqué un tournant majeur pour la série Power Rangers. Ce changement de leader, ainsi que l’introduction d’une nouvelle équipe, ont permis de renouveler la série et de lui donner un second souffle. Par ailleurs, le fait que T.J. Johnson soit le premier acteur noir à jouer le rôle du Red Ranger a été une avancée importante en termes de diversité. Enfin, son passage du rôle de Red Ranger à celui de Blue Ranger dans Power Rangers: In Space a montré que la série était capable de se renouveler et d’évoluer constamment.