Le Razer Blade 15 Studio Edition accueille les processeurs Intel Core de 10ème génération

La marque Razer est le plus souvent perçue comme une entreprise spécialisée dans les accessoires gaming, proposant de fait des ordinateurs et accessoires pour le moins hauts en couleur. Cela étant dit, de temps à autre la marque dévoile des produits au design plus sobre et passe-partout. C’est le cas notamment du Razer Blade 15 Studio Edition. L’ordinateur portable se met aujourd’hui à jour.

Le Razer Blade 15 Studio Edition se met à jour

La version originale du Razer Blade 15 Studio Edition date de l’année dernière. Aujourd’hui, un an après, la marque a décidé qu’il était temps de lui offrir une petite cure de jeunesse pour bénéficier notamment des processeur s Intel Core de 10ème génération. Si vous cherchez un ordinateur portable qui puisse traverser facilement quelques années à venir, ce pourrait être une option très intéressante. Ces puces toutes récentes ne seront pas totalement dépassées avant quelque temps.

À part cette mise à jour concernant le processeur, Razer semble aussi avoir légèrement revu le design du clavier de ce Razer Blade 15 Studio Edition. On retrouve par exemple une touche Maj droite plus grande et de plus petites flèches. Difficile de savoir si ce design conviendra à tout le monde ou non mais il faudra bien se faire une raison, c’est le seul clavier proposé sur ce nouveau Blade 15 Studio Edition. Pour le reste, on retrouvera les mêmes composants, autrement dit un écran OLED de 15,6 pouces, 32 Go de RAM, un GPU NVIDIA RTX 5000 à 16 Go, un SSD de 1 To en NVMe. Il est possible, pour les plus gourmands, de monter jusqu’à 64 Go de RAM et 4 To de SSD. Ce nouveau Razer Blade 15 Studio Edition est disponible aux États-Unis dès aujourd’hui à partir de 4 299$. Il sera disponible dans nos contrées plus tard cette année.