Les nano-ordinateurs comme les Raspberry Pi sont des machines formidables pour quiconque à des besoins d’intégration informatique dans des espaces confinés. La communauté fourmille d’idées toutes plus folles les unes que les autres grâce à ces monocartes. Avec les générations, les ordinateurs proposés sont toujours plus performants. Chez Raspberry Pi, c’est la 5ème génération qui arrive, avec une innovation importante.

Le Raspberry Pi 5 utilise les premières puces maison de l’entreprise

Cela fait maintenant quatre ans que le Raspberry Pi 4 est sorti et, depuis lors, l’entreprise n’avait proposé que des mises à jour mineures, en doublant par exemple la RAM pour la version de base à 35 $. Aujourd’hui, le fabricant lance officiellement le Raspberry Pi 5, qui est le premier ordinateur taille normale de la marque à utiliser une puce conçue en interne. Celle-ci offre des performances CPU doublées, voire triplées par rapport au Raspberry Pi 4, avec des capacités graphiques accrues grâce à son GPU VideoCore VII 800 MHz. L’entreprise décrit le processeur de ce nouveau modèle comme étant un CPU Arm Cortex-A76 64 bits cadencé à 2,4 GHz, avec des extensions pour la cryptographie, des caches L2 à 512 ko par cœur et un cache L3 partagé de 2 Mo.

Avec des performances générales largement revues à la hausse

L’appareil dispose aussi de deux ports HDMI, chacun pouvant sortir en 4K jusqu’à 60 fps, compatibles avec le HDR. La machine supporte aussi les caméras comme il se doit, cette fois, grâce à un processeur d’images totalement revu par Raspberry Pi. La bande-passante USB a aussi été plus que doublée, pour permettre des vitesses de transfert bien plus élevées. Tout cela permet au Raspberry Pi 5 de gérer jusqu’à deux caméras et écrans. Les performances pour la carte SD sont doublées et les périphériques à haute bande-passante sont désormais compatibles.

Le Raspberry Pi 5 devrait être disponible à la vente avant la fin du mois d’octobre. La variante 4 Go coûtera 60 $, celle en 8 Go 80 $.