Raspberry Pi 500 : un ordinateur à 90 dollars intégré dans un clavier

Le Raspberry Pi 500 est bien plus qu'un simple clavier : il s'agit en fait d'un ordinateur complet habilement dissimulé dans un clavier compact et pratique.

Un ordinateur dans un clavier

Passionnés d’informatique, préparez-vous à une innovation surprenante. Raspberry Pi, la célèbre marque de micro-ordinateurs, a dévoilé son dernier produit : le Raspberry Pi 500. Il s’agit d’un ordinateur intégré dans un clavier, une évolution de son prédécesseur, le Raspberry Pi 400.

Des performances remarquables

Ce nouvel ordinateur, malgré son format compact, abrite des caractéristiques techniques impressionnantes. Sous son clavier, il renferme un processeur 64 bits Arm Cortex-A76 quad-core de 2,4 GHz et dispose de 8 Go de RAM. Il offre également trois ports USB A, dont deux USB 3.0 et un USB 2.0. Malheureusement, il n’y a pas de ports USB-C, à part pour le chargeur qui ne prend pas en charge les périphériques tels que les souris ou les stations d’accueil.

En ce qui concerne la connectivité, le Raspberry Pi 500 est équipé du WiFi, de l’Ethernet et du Bluetooth 5.0. De plus, il est livré avec une carte microSD de 32 Go préchargée avec le système d’exploitation Raspberry Pi OS, une distribution Linux basée sur Debian.

Un clavier multilingue en préparation

Pour le moment, le Raspberry Pi 500 est uniquement disponible avec des claviers en anglais américain et britannique. Cependant, des variantes dans d’autres langues, dont l’espagnol et le japonais, sont en cours de développement, comme l’a noté TechCrunch. Selon la langue, le clavier peut comporter de 78 à 83 touches.

Des kits de bureau et un moniteur dédié

Pour ceux qui souhaitent une solution prête à l’emploi, un kit de bureau est disponible pour 120 dollars. Il comprend, en plus du Raspberry Pi 500, une souris, une alimentation USB-C, un câble HDMI et un guide pour débutants. À noter que le moniteur n’est pas inclus dans le pack. Cependant, Raspberry Pi a également introduit son nouveau moniteur Raspberry Pi pour 100 dollars.

En conclusion, le Raspberry Pi 500 est une solution abordable et performante pour tous les passionnés d’informatique. Il est disponible dès maintenant chez les revendeurs agréés.