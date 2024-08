Votre casque Meta peut désormais afficher le contenu de tout appareil HDMI ou DisplayPort

La nouvelle fonctionnalité HDMI Link vous permet d'afficher n'importe quelle source vidéo dans votre espace virtuel.

TL;DR Meta lance une nouvelle application, Meta Quest HDMI Link.

Cette application permet de connecter les appareils à vos casques Quest.

Cette solution offre une alternative à l’utilisation de la Wi-Fi.

Au-delà des écrans traditionnels : Meta Quest HDMI Link

Dans cette ère numérique où nos vies sont remplies d’écrans, Meta propose une solution pour ceux qui ont parfois du mal à y accéder ou pour ceux qui s’accordent un écran plus grand pour leurs yeux fatigués. Le géant de la réalité virtuelle a récemment annoncé un nouvel outil : une application nommée Meta Quest HDMI Link, conservant son engagement vers une expérience utilisateur toujours plus riche.

Une nouvelle application pour un confort optimisé

Disponible dès à présent dans l’App Lab de Meta, cette application permet aux détenteurs des casques Quest 2, Quest 3 et Quest Pro de connecter leurs appareils via HDMI ou DisplayPort et de rediriger leur affichage vers leur casque de réalité virtuelle. Vous pouvez ainsi regarder des vidéos, consulter votre ordinateur ou jouer à des jeux directement sur votre casque Quest depuis n’importe quel appareil disposant d’une sortie HDMI ou DisplayPort.

Conditions préalables et facilité d’utilisation

Il convient néanmoins de noter que pour utiliser cette fonctionnalité, vous aurez besoin d’une carte de capture compatible UVC et UAC, ainsi que d’un câble se terminant par un connecteur mâle USB-C pour connecter la carte à votre casque.

Cette technologie ne remplace pas les options sans fil existantes, comme Quest Air Link ou Xbox Cloud Gaming, toujours disponibles sur les casques Quest. Cependant, Meta Quest HDMI Link peut s’avérer utile si vous vous trouvez dans un espace sans accès à une connexion Wi-Fi solide ou si vous voulez connecter des appareils qui ne sont normalement pas compatibles avec un casque Meta Quest.

Vers un champ des possibles plus large

Avec l’arrivée de la Meta Quest HDMI Link, l’expérience utilisateur s’élargit, d’autant plus que cette dernière s’adapte à des environnements qui ne requièrent pas nécessairement l’utilisation du Wi-Fi. En s’ouvrant à une pluralité de dispositifs, Meta continue de définir sa route composée d’innovations et de praticité.