Arm s'offre une participation minoritaire dans la société Raspberry Pi. L'enjeu est capital pour les deux entreprises.

Bien que ses derniers nano-ordinateurs embarquent des puces maison, Raspberry Pi utilise des CPU Arm depuis son lancement en 2008. Les deux sociétés ont désormais des liens plus forts encore puisque Arm s’est acheté une participation minoritaire dans Raspberry Pi. Les termes de cet accord n’ont pas été rendus publics, mais les deux entreprises indiquent qu’il s’agit d’un “investissement stratégique” de la part d’Arm.

Il semblerait qu’Arm veuille se faire une plus grande place dans l’écosystème de l’Internet des Objets (IoT). “Avec la rapide croissance des applications IA edge et endpoint, des plateformes comme celles de Raspberry Pi, conçues sur Arm, sont cruciales pour booster l’adoption d’appareils IoT hautes performances dans le monde entier en permettant aux développeurs d’innover plus rapidement et plus facilement”, déclarait Paul Williamson, vice-président et directeur général de la division IoT chez Arm, dans un communiqué.

De nombreux développeurs IoT utilisent des Raspberry Pi, très peu onéreux, dans tout un tas d’applications. The Register rapporte que, depuis 2020, plus de la moitié de tous les Raspberry Pi sont utilisés pour des besoins industriels ou commerciaux. Cependant, Raspberry Pi a priorisé ces partenaires, en rendant plus difficile aux étudiants et autres amateurs particuliers de mettre la main sur leurs appareils.

L’enjeu est capital pour les deux entreprises

Il y a une autre raison pour laquelle Arm et Raspberry Pi pourraient vouloir se rapprocher. RISC-V est un design de processeur open source qui pourrait simplifier l’aventure aux entreprises qui voudraient concevoir leurs propres puces ou réduire les coûts de fabrication. Qualcomm et Google travaillent sur une plateforme RISC-V pour propulser les appareils Wear OS, par exemple. De plus, plusieurs sociétés travaillent aussi sur des CPU RISC-V dans de futurs concurrents aux Raspberry Pi.

Comme The Register le précise, Arm a bien identifié la menace potentielle que représente RISC-V pour ses affaires. L’entreprise avait mentionné dans un dossier avant son introduction en bourse que si l’intérêt du marché pour RISC-V progresse, “nos clients pourraient choisir d’utiliser cette architecture gratuite et open source plutôt que nos produits”. Cet investissement devrait donc aider à renforcer la position de Raspberry Pi sur le marché des ordinateurs mono-carte et peut-être faire de l’ombre à la concurrence.