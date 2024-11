Le Raspberry Pi Pico 2 W s’enrichit d’une connectivité sans fil

Avec sa connectivité sans fil, la nouvelle carte microcontrôleur Pico 2 W de Raspberry Pi offre plus de possibilités pour vos projets de bricolage électronique.

Tl;dr Raspberry Pi lance une version sans fil de sa carte microcontrôleur Pico 2.

Elle offre plus de vitesse, de mémoire et une meilleure sécurité.

Elle peut être utilisée pour contrôler divers appareils électroniques.

Raspberry Pi dévoile la Pico 2 W

Le monde des passionnés d’électronique et des applications industrielles s’enflamme : Raspberry Pi a récemment annoncé la sortie de la Pico 2 W, une version sans fil de sa carte microcontrôleur Pico 2. Avec un prix de vente de seulement 7 dollars, cette nouvelle offre est une manière extrêmement abordable de contrôler une multitude de dispositifs électroniques, allant des gadgets de maison intelligente aux robots.

Connectivité améliorée

Avec cette nouvelle version, les utilisateurs auront la possibilité de se connecter en toute sécurité à des sources distantes pour envoyer et recevoir des données, soit via Bluetooth 5.2 soit via Wi-Fi 802.11n. En d’autres termes, la Pico 2 W offre une connectivité sans fil très pratique, en plus de sa capacité à contrôler divers appareils.

Performances et sécurité

Comme la Pico 2, cette variante sans fil est basée sur le microcontrôleur RP2350, conçu en interne par Raspberry Pi. Il offre plus de vitesse et de mémoire que le chip RP2040 original, en plus d’un modèle de sécurité basé sur le TrustZone d’Arm pour Cortex-M. Les utilisateurs peuvent le programmer en utilisant C, C++ et MicroPython, et choisir entre les cœurs Arm Cortex-M33 ou RISC-V.

Applications variées

Il existe de nombreuses applications potentielles pour la Pico 2 W, notamment le contrôle de la maison intelligente pouvant se connecter à des appareils externes (prises, lumières, etc.) via Wi-Fi, la robotique et les expériences scientifiques. Elle est désormais disponible pour les amateurs à partir de diverses sources à 7 dollars pour la carte seule, 21 dollars pour un kit de base ou 31 dollars pour le kit de démarrage.