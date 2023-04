Sony investit dans Raspberry Pi pour mettre des puces IA dans ses nano-ordinateurs. La plateforme Aitrios d'IA en edge computing devrait bientôt être utilisable.

La division semi-conducteur de Sony vient d’annoncer un “investissement stratégique” dans la société Raspberry Pi pour proposer sa technologie d’intelligence artificielle (IA) à un plus grand public. L’idée est d’offrir aux utilisateurs de Raspberry Pi dans le monde entier une plateforme de développement pour sa plateforme d’IA edge computing Aitrios, qui est notamment utilisée pour des fonctions de traitement d’image comme la reconnaissance faciale.

“Nous sommes ravis de nous associer à Raspberry Pi Ltd. pour proposer notre plateforme Aitrios – qui aide au développement de solutions uniques et variées utilisant nos appareils IA en edge – aux utilisateurs et à la communauté de développeurs de Raspberry Pi, et offrir une expérience de développement unique”, déclarait le président et PDG de Sony Semiconductor Solutions, Terushi Shimizu.

Le Raspberry Pi 4 et les autres produits de la société offrent aux utilisateurs la puissance d’un PC dans un format extrêmement réduit. Pensée et conçue à l’origine comme une plateforme éducative pour enseigner la robotique, le développement et bien davantage, elle est devenue un moyen très populaire pour les développeurs de réaliser des prototypes pour l’Internet of Things (IoT) et autres projets.

L’introduction de Sony Aitrios pourrait rendre ces nano-ordinateurs plus utiles encore. Contrairement à une IA cloud, il s’agit là de réaliser les calculs directement sur la puce (edge computing) pour réduire les latences et Sony a déjà présenté son système comme une solution pour la surveillance, la sécurité et autre. Parmi les exemples cités sur le site dédié au projet, on trouve un suivi d’inventaire et de stock, la reconnaissance de plaques d’immatriculations et “l’analyse détaillée d’employés”. Sony précise que la confidentialité des données est respectée dans la mesure où l’analyse des données se fait uniquement sur la puce, seules des métadonnées sont envoyées dans le cloud.

Sony est impliqué dans Raspberry Pi en tant que “partenaire stratégique de valeur de longue date”, explique la société japonaise. Récemment, elle fournissait des modules caméra avec autofocus et avait aidé Raspberry Pi à augmenter la cadence de production de son usine au Royaume-Uni au début de son aventure.”