Sony va cesser de mettre à jour Dreams dans quelques mois

Sony et Media Molecule vont cesser de mettre à jour Dreams dans quelques mois, la fin d'une plateforme pourtant très prometteuse.

Media Molecule, l’un des nombreux studios appartenant à Sony, va cesser le développement actif de Dreams. Après une dernière mise à en septembre prochain, le support de la plateforme de création de jeu arrivera à sa fin, mais le studio continuera de déployer des correctifs pour les bugs critiques lorsque nécessaire.

Cette décision signifie que Dreams n’aura pas droit à la prise en charge du multijoueur, comme cela était pourtant prévu de longue date. Et Media Molecule ne publiera pas non plus de versions de Dreams pour la PlayStation 5 ou le PlayStation VR2. Dreams était arrivé sur PS4 au début de l’année 2020 et Media Molecule avait ajouté la compatibilité PSVR quelques mois plus tard.

Dreams restera en vente et il est toujours possible de créer des expériences et de découvrir celles créées par les autres. Dans le cadre de la transition de serveurs, cependant, Media Molecule va mettre en place une nouvelle limitation de stockage sur les créations. Les utilisateurs seront ainsi limités à 5 Go, mais les projets existants ne sont pas comptabilisés.

Par ailleurs, Media Molecule n’organisera plus ses événements Dreams visant à mettre en avant certaines des plus belles et impressionnantes créations de la communauté. Le studio va aussi mettre fin à certaines fonctionnalités, comme le support natif de Twitch – mais vous pourrez toujours diffuser ce que vous faites dans Dreams via l’intégration de Twitch dans la console -.

La fin d’une plateforme pourtant très prometteuse

C’est dommage que Media Molecule abandonné Dreams. La plateforme héberge nombre d’expériences très sympathiques. Certains créateurs ont même obtenu un travail dans le développement de jeux vidéo grâce à leurs créations dans Dreams. L’année dernière, la division film de Sony s’était offert les droits pour un film qui serait en partie réalisé dans Dreams.

Il semblerait malheureusement que Dreams n’ait pas rencontré le succès escompté par Media Molecule et Sony pour justifier de continuer de travailler sur la plateforme. “Bien que nous ayons toujours eu l’envie de concevoir sur les fondations de Dreams et d’étendre l’expérience générale, lorsque nous avons évalué nos projets, nous n’avons pas pu entrevoir de solution viable”, écrivait le studio dans son annonce.

Media Molecule explique qu’il s’embarque désormais sur un “excitant nouveau projet” qui n’est pas lié du tout à Dreams, mais précise que la décision de mettre ainsi fin au développement de la plateforme n’a pas été facile. “Dreams a été un projet spécial pour Media Molecule, et aider cette communauté naissante de développeurs de jeux, penseurs, créatifs, collaborateurs et rêveurs à évoluer et s’exprimer reste l’une des plus belles choses que nous n’avons jamais faites.”