Le Raspberry Pi s’offre (enfin) un nouveau module caméra

Raspberry Pi lance enfin un nouveau module Caméra, 12 MP, HDR, grand-angle ou non, infrarouge ou non.

Raspberry Pi vient de lancer son Camera Module 3 avec de grandes améliorations, y compris une meilleure résolution, l’infrarouge, le HDR, l’autofocus, un champ de vision grand angle et bien davantage. Si l’on met de côté le modèle avec lentilles interchangeables introduit en 2020, il s’agit là du premier nouveau module caméra depuis six ans pour l’entreprise.

Les Module 2 précédents utilisaient un capteur Sony IMX219-8 de 8 MP. Cependant, ces nouveaux modèles sont équipés d’un capteur Sony IMX-708 de 12 MP, qui n’est pas uniquement plus grand, mais offre aussi une plus grande résolution. Ceci se traduit par des clichés plus nets, plus précis et bien meilleurs lorsque la luminosité est faible. La caméra a aussi un ratio de 16:9, pour une vidéo HD jusqu’à 1080p 50 fps.

Mieux encore, là où le module précédent offrait un autofocus fixe, le Module 3 a des capacités natives d’autofocus amélioré. Cela le rend un peu plus épais (jusqu’à 12,4 mm contre 9 mm), mais bien plus polyvalent, vous permettant de faire une mise au point sur un sujet compris entre 5 cm et l’infini.

Dans sa version standard, le champ de vision est de 66° à l’horizontal, à peu près équivalent à un 28 mm full-frame. Dans sa version grand-angle, cependant, ce chiffre passe à 102° – équivalent 14 mm full-frame -. Avec une “structure optique plus onéreuse et complexe”, la version grand-angle est un peu plus épaisse, 12,4 mm contre 11,5 mm, selon Raspberry Pi.

Ces Module 3 sont par ailleurs compatibles HDR, prenant plusieurs clichés simultanément avec des expositions différentes. Cela permet notamment de réaliser facilement des clichés d’intérieur, avec une exposition parfaite pour les détails à l’intérieur et à l’extérieur. Enfin, les capteurs NoIR (filtre sans infrarouge), introduits avec les Module 2, peuvent faire de votre Raspberry Pi une caméra de vision nocturne.

Au lancement, Raspberry Pi propose pas moins de quatre modules, dont les variantes standard et grand-angle, chacune avec une version lumière visible et infrarouge. Les deux modèles standard sont proposés à 25 $, les deux modèles grand-angle à 35 $.