EYE : le nanosatellite de Sony pour de la photographie expérimentale

En orbite depuis presque une semaine, EYE a pour mission de capturer des clichés inédits depuis l'espace.

Le nanosatellite EYE, qui fait partie du projet STAR SPHERE que Sony promeut en collaboration avec l’Université de Tokyo et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), peut être commandé à distance depuis le sol via un simulateur dédié, et peut prendre des images fixes et animées depuis l’espace à des personnes dans une perspective réaliste, comme un astronaute.

Lancé et mis en orbite le 3 janvier dernier à une altitude de 524 km par le Falcon 9 de SpaceX, EYE a transmis avec succès des commandes et reçu des données télémétriques en utilisant la bande S vers et depuis une station terrestre. L’analyse des données reçues a montré que les palettes de panneaux solaires ont été déployées avec succès et que l’alimentation a été assurée avec succès. Il est prévu d’établir des communications en bande X, qui seront utilisées pour la transmission d’images fixes et animées capturées par la caméra. Une fois l’intégrité de tous les composants et systèmes, y compris la caméra, vérifiée, des opérations de montée en altitude à l’aide de moteurs à résistances hydrauliques seront effectuées afin d’insérer le satellite sur une orbite plus élevée.

STAR SPHERE veut faire découvrir les perspectives de l’espace avec EYE

EYE est le premier nanosatellite du projet STAR SPHERE lancé pour faire découvrir les perspectives de l’espace et les rendre accessibles à tous. En utilisant le simulateur de prise de vue et en pilotant le nanosatellite à l’aide de commandes simples tout en visualisant des images en temps réel, les utilisateurs pourront capturer les paysages expressifs de la Terre et des décors époustouflants, des levers de soleil vus de l’espace et diverses vues de la Terre, de la Lune et des étoiles, en contrôlant librement la composition, le travail de la caméra et les réglages de l’appareil.

EYE, un outil révolutionnaire au service des spécialistes et du grand public

Depuis sa mise en orbite, une nouvelle salle de contrôle pour le fonctionnement sécurisé du nanosatellite EYE a été mise en place dans un des bâtiments du siège social de Sony Group Corporation. Outre Sony et Sony Wireless Communications Corporation, EYE commencera également à être exploité conjointement par le laboratoire Nakasuka Funase de l’Université de Tokyo et Ark Edge Space. A noter que l’expérience photographique EYE depuis l’espace devrait être déployée en tant que service pour le grand public au printemps 2023.