Le projet Apple Car serait apparemment abandonné

Après dix ans, des milliards de dollars investis et de nombreux changements de leadership, Apple a décidé d'annuler le Projet Titan.

Tl;dr Le projet de voiture Apple est officiellement annulé.

Des milliers d’employés sont relocalisés vers d’autres divisions.

Apple prévoyait initialement de produire une voiture entièrement autonome.

Le prix envisagé de la voiture était d’environ 100 000 dollars.

La fin de la route pour la voiture Apple

Après dix longues années, d’innombrables rumeurs et des milliards de dollars investis, la firme de Cupertino a finalement décidé de tirer le rideau sur son ambitieux projet automobile, surnommé Project Titan, avouant ainsi l’un de ses rares revers.

Une décision qui affecte des milliers d’employés

Selon les révélations de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, Apple a annoncé l’annulation de cette initiative au près des 2000 employés dédiés à ce projet. Un changement qui va conduire à la réaffectation de plusieurs salariés vers la division d’intelligence artificielle de l’entreprise. Ils travailleront sur des projets d’IA générative, sujet sur lequel le PDG Tim Cook espère partager davantage d’informations plus tard cette année.

Un projet trop ambitieux ?

Apple n’a jamais publiquement discuté de ses efforts pour construire une voiture et reste habituellement silencieuse sur ses “projets non encore annoncés”. Cependant, des fuites ont révélé que l’entreprise avait de grandes ambitions lorsqu’elle a commencé ce projet hardware en 2014. La société souhaitait initialement produire une voiture entièrement autonome, dépourvue de pédales ou de volant, avec un centre de commande à distance prêt à remplacer le conducteur. Cependant, des rapports récents ont suggéré qu’Apple avait réduit ses ambitions et envisageait de produire une voiture électrique, semblable aux voitures Tesla.

L’heure du repositionnement

En dépit de ce revers, la marque à la pomme poursuit ses ambitions en matière d’intelligence artificielle, invitant les employés concernés par l’annulation du Project Titan à postuler dans d’autres divisions de l’entreprise. Pour ceux qui ne seront pas relocalisés, ils risquent malheureusement d’être licenciés. Apple conserve néanmoins dans son escarcelle de nombreux brevets et savoir-faire acquis au cours de cette aventure.