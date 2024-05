Utilisez cette extension pour changer l’app de cartographie par défaut de votre iPhone

Avec cette extension Safari, il devient possible de modifier l'app de cartographie par défaut sur votre iPhone. Simple et efficace (mais payant).

Il est possible de changer le navigateur par défaut sur votre iPhone, mais Apple ne permet toujours pas, pas encore tout du moins, officiellement, de changer l’app de cartographie. C’est ennuyeux pour celles et ceux qui préfèrent utiliser quelque chose comme Waze, avec une meilleure gestion des données du trafic et qui offre davantage de fonctionnalités. Si vous recevez un lien de navigation dans iMessage, celui-ci s’ouvre dans Apple Plans, et si vous en trouvez un via une recherche Google, il s’ouvre dans Google Maps. Il est cependant possible de faire en sorte que les liens vers des cartes dans Safari s’ouvrent dans l’app de cartographie de votre choix.

Tout ceci est possible grâce à une extension Safari baptisée Map Redirect for Map Links. Une fois cette dernière installée et configurée, tous les liens vers des cartes peuvent être ouverts dans Apple Plans, Google Maps, Waze, Bing Maps ou HERE WeGo Maps. Si vous aimez utiliser plusieurs apps pour telle ou telle chose, vous pouvez même configurer cette extension pour qu’elle vous demande quelle app utiliser à chaque fois.

Commencez par télécharger l’app Map Redirect for Map Links sur l’App Store (1,99 €). Lorsque vous l’ouvrez, les instructions de configuration vous seront affichées. Pour l’activer, ouvrez Safari et tapotez sur Aa après avoir ouvert une page web. Choisissez Gérer les extensions en haut et activez Map Redirect.

De retour dans le menu Aa dans Safari, tapotez sur Map Redirect pour personnaliser l’app. Ici, vous pouvez choisir l’application cible, pour que tous les liens de cartes s’ouvrent dans cette app par défaut, ou vous pouvez configurer l’extension pour qu’elle vous demande à chaque fois que vous tapotez sur un tel lien. C’est une bonne idée si, par exemple, Apple Plans reste votre app par défaut, mais que vous utilisez Waze occasionnellement pour vérifier le trafic sur des longs trajets. Si vous avez envie de changer d’app par défaut, il suffit de revenir dans les paramètres.