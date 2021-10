Le prochain produit Amazon pour la maison connectée pour être un réfrigérateur

Amazon travaillerait sur un réfrigérateur connecté, avec Alexa, évidemment, et directement relié à Amazon et Whole Foods

Amazon propose déjà un certain nombre de produits pour la maison connectée sur le marché. On trouve ainsi des enceintes connectées, des smart displays, des caméras de sécurité ou des sonnettes vidéos. Il y a quelques semaines, c’était un téléviseur. Récemment, le géant américain a même dévoilé de nouveaux appareils, notamment un robot et un thermostat intelligent. Et il semblerait que le spécialiste du e-commerce ait d’autres cartes dans sa manche.

Amazon travaillerait sur un réfrigérateur connecté

Si l’on en croit un rapport d’Insider, le prochain produit intelligent de l’entreprise pourrait prendre la forme d’un réfrigérateur connecté. Ce genre d’appareils n’est pas nouveau, des marques comme Samsung ont déjà plusieurs modèles sur le marché, mais il y a fort à parier qu’Amazon se reposerait sur son réseau Echo et l’intégration avec sa plate-forme de vente au détail pour tenter d’attirer les clients.

Avec Alexa, évidemment, et directement relié à Amazon et Whole Foods

De la même manière que d’autres réfrigérateurs connectés, le produit d’Amazon serait en mesure de suivre les quantités des aliments présents à l’intérieur. Ainsi, l’appareil serait en mesure de savoir quand vous serez bientôt à court de beurre ou de saucisson et vous avertira, le cas échéant, pour passer commande directement sur Amazon ou Whole Foods – désormais propriété d’Amazon -. Le système pourrait même vous proposer des suggestions de recettes selon ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Parfait pour utiliser vos restes avant que tout cela ne périme, par exemple.

Le rapport précise aussi qu’Amazon ne fabriquerait pas ces réfrigérateurs lui-même, ce qui est assez compréhensible. Pour ce faire, le géant américain pourrait décider de s’associer avec un fabricant déjà en place sur le marché. Voilà en tous les cas une rumeur très intéressante qui pourrait permettre d’intégrer encore davantage Amazon et ses services dans les maisons de ses clients.

Amazon aurait dépensé pas moins de 50 millions de dollars depuis l’année écoulée au développement de ce produit mais à l’heure actuelle, il n’y a aucune garantie que ce produit arrivera sur le marché, et nous savons encore moins quand celui-ci pourrait le faire. Quant à parler d’un éventuel tarif, c’est encore une autre histoire.