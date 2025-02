Le prochain PlayStation State of Play de Sony est prévu pour ce soir à 23h

Un point sur les grands jeux à venir sur PS5 avec le PlayStation State of Play de Sony.

Tl;dr Sony annonce un nouveau State of Play pour le 12 février 2025.

Les exclusivités Marvel’s Wolverine et Death Stranding 2 sont attendues.

Des exclusivités Xbox devraient arriver sur PS5.

Le retour du PlayStation State of Play avant la Saint-Valentin

Sony récidive. Le géant japonais vient de programmer un nouveau PlayStation State of Play pour le 12 février 2025. L’évènement, qui débutera à 23h, durera environ 40 minutes. Les fans pourront le suivre sur Twitch ou YouTube.

Des annonces très attendues

Quel sera le contenu de cette « conférence » ? Le mystère reste entier. Néanmoins, nous avons quelques suppositions éclairées. Nous devrions probablement voir de nouvelles bandes-annonces et obtenir des informations sur des titres très attendus tels que Marvel’s Wolverine et Death Stranding 2. Il est grand temps de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la suite de la franchise de Hideo Kojima, prévue pour cette année.

Ghost of Yotei de Sucker Punch, dont la sortie est prévue pour 2025, pourrait également voir sa date de sortie précisée. Peut-être aurons-nous même un nouvel aperçu du gameplay. La nouvelle IP de Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, pourrait également bénéficier de plus d’informations.

Des exclusivités Xbox bientôt sur PlayStation ?

Enfin, une surprise de taille pourrait concerner la console rivale, la Xbox. Nous savons que l’exclusivité Xbox, Forza Horizon 5, devrait arriver sur PS5 ce printemps. Il est donc possible que nous obtenions une date de sortie précise. Il en va de même pour le trépidant Indiana Jones and the Great Circle. Pourrait-on même espérer une annonce concernant l’arrivée de la franchise Halo ou encore Gears of War sur PlayStation ? C’est une possibilité, des rumeurs circulant à ce sujet.

Des projets annulés

Ce que nous ne verrons pas lors de ce PlayStation State of Play ce sont les différents jeux-services que Sony a récemment annulés. Le mois dernier, la firme japonais a mis fin à deux jeux non annoncés qui étaient en développement chez Bend Studio et Bluepoint Games. Le jeu de Bluepoint Games était apparemment un jeu multijoueur basé sur God of War, tandis que le titre de Bend Studio reste inconnu.