PlayStation State of Play : découvrez ce soir les nouveautés PS5 et PS VR2

Les nouveautés de Sony concernant la PS5 et le PlayStation VR2 seront mises en lumière durant le PlayStation State of Play.

Tl;dr Sony annonce le retour du PlayStation State of Play.

De nouveaux jeux PS5 seront présentés avec des gameplay inédits et des bandes-annonces.

Le PlayStation VR2 fera l’objet d’annonces pour enrichir la réalité virtuelle chez Sony.

Le PlayStation State of Play sera diffusé sur YouTube et Twitch.

Le retour du PlayStation State of Play

Sony a confirmé le retour tant attendu de son événement PlayStation State of Play, prévu pour ce soir. Ce rendez-vous promet de dévoiler des informations exclusives sur les futurs jeux PS5 et les nouveautés du PlayStation VR2. Les fans peuvent s’attendre à des annonces majeures et à des révélations sur des projets en cours de développement, donnant un aperçu des prochains temps forts pour la plateforme du géant japonais.

State of Play returns tomorrow! Watch live at 3pm PT on September 24 for news and updates on over 20 titles: https://t.co/TL29c6AbpZ pic.twitter.com/RV71SC2ese — PlayStation (@PlayStation) September 23, 2024

Des jeux à l’honneur pour PS5

Le PlayStation State of Play mettra en avant les futurs titres à venir sur PS5, en se concentrant sur les jeux des studios partenaires. Au programme, des gameplay inédits, de nouvelles bandes-annonces et des informations détaillées sur certains des jeux les plus attendus. Sony espère maintenir l’intérêt des joueurs en révélant des mises à jour captivantes sur son catalogue en constante évolution.

PlayStation VR2 : des annonces attendues

Le PS VR2 sera aussi à l’honneur lors de ce PlayStation State of Play. De nombreux joueurs espèrent des annonces enrichissant l’expérience de réalité virtuelle sur la plateforme. Les nouveautés présentées devraient élargir l’offre de jeux du PS VR2, illustrant la volonté de Sony de poursuivre son investissement dans cette technologie et de continuer à proposer des expériences immersives de qualité.

Le PlayStation State of Play sera diffusé en direct ce soir à partir de 23h59, heure française, sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de PlayStation. Il est recommandé aux spectateurs de se connecter un peu en avance pour ne rien manquer des annonces clés. Pour ceux qui ne pourront pas assister à la diffusion en direct, une rediffusion sera disponible afin de découvrir toutes les nouveautés à leur convenance.