Prochain PlayStation State of Play de Sony prévu pour cette nuit

Découvrez les détails concernant 14 jeux qui arriveront prochainement sur PS5 et PS VR2, y compris certains titres exclusifs. Quels sont les jeux qui suscitent le plus votre intérêt ?

Un événement crucial dans l’univers du jeu vidéo s’annonce, faisant monter l’anticipation chez les fans : la PlayStation State of Play, prévue ce vendredi 31 mai, à partir de minuit (heure française. Cet événement, organisé en avance par rapport à d’autres événements d’envergure tels que le Summer Game Fest, mettra en lumière l’avenir ludique des consoles de Sony.

Oubliez le PlayStation Showcase habituel de fin mai, Sony a choisi de faire différemment cette année. La diffusion en direct sera consacrée à une déferlante de 14 titres qui comptent investir les mondes de la PS5 et du PS VR2.

Parmi ces jeux, plusieurs seront issus des “PlayStation Studios”, avec des dates de sortie prévues pour le courant de l’année. “Wolverine” du studio Insomniac fait partie de ceux dont la présence est très attendue.

State of Play returns with a 30+ minute broadcast this Thursday at 3pm PT / 11pm BST: https://t.co/eJWbP09sv3

Tune in live for updates on 14 PS5 and PS VR2 titles, including a look at PlayStation Studios titles arriving later this year. pic.twitter.com/B6Uc6aLWKF

— PlayStation (@PlayStation) May 29, 2024