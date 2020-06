Le prochain iMac d’Apple pourrait proposer Face ID

Apple devrait proposer un nouvel iMac sous peu. Une machine qui pourrait disposer d'un certain nombre de nouveautés. En terme de design mais aussi de fonctionnalités. Parmi celles-ci, l'arrivée de Face ID semble se préciser.

Les ordinateurs Mac d’Apple ont une assez mauvaise réputation ces dernières années en ce qui concerne la qualité de la caméra frontale. Mais cela pourrait changer. Selon un tweet de @blue_kanikama, la firme de Cupertino s’apprêterait à réaliser certaines améliorations sur ce segment. Le prochain iMac pourrait ainsi même être compatible avec Face ID. Gage d’une certaine qualité pour cette caméra frontale.

Et si le prochain iMac embarquait Face ID ?

Le tweet en question montre apparemment le support de Face ID dans Apple macOS. Il nous permet d’ailleurs aussi de découvrir un rendu de la manière dont Apple pourrait dissimuler les composants nécessaires à Face ID dans les bordures de l’iMac. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la firme de Cupertino travaillerait actuellement d’arrache-pied sur un nouveau modèle d’iMac, une gamme qui n’a pas été mise à jour depuis plus d’un an.

C’est la nouvelle rumeur du jour

Et il se murmure que cette nouvelle générale apporterait davantage que de simples nouveaux composants internes. Le design extérieur pourrait lui aussi être revu, avec notamment un cadre uniforme, assez similaire à ce que propose actuellement l’iPad Pro. Si le fait d’intégrer Face ID dans des Mac n’a rien de très étonnant, aucune information laissait entendre que la fonctionnalité pourrait arriver sur l’iMac. Aucune jusqu’à aujourd’hui. Il y a donc de quoi être sceptique. Toujours est-il que la marque à la pomme doit dévoiler ses nouveaux iMac durant la WWDC 2020, qui aura lieu uniquement en ligne la semaine prochaine. Nous devrions tout savoir de cette nouvelle machine à ce moment-là. Rendez-vous le 22 juin 2020 pour le début des festivités.