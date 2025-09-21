Le prochain film Alien corrige une erreur vieille de 33 ans, malgré un changement audacieux

Le prochain film de la saga Alien s’éloigne d’une erreur commise il y a plus de trois décennies dans la franchise, tout en osant introduire une modification majeure susceptible de marquer un tournant pour l’univers créé.

Un virage assumé pour la franchise Alien

Depuis sa sortie en août 2024, Alien: Romulus a redonné un souffle inattendu à la saga culte, renouant sans complexe avec les codes du film d’horreur spatial. On y suivait Rain (Cailee Spaeny) et Andy (David Jonsson) affrontant une vague de xénomorphes à bord de la station Renaissance, un cadre scindé en modules Romulus et Remus, alors qu’ils espéraient gagner le paisible monde de Yvaga III. Avec plus de 350 millions de dollars récoltés au box-office mondial – deuxième meilleur score pour la série – l’avenir de l’univers Alien paraît plus prometteur que jamais.

Un scénario écrit pour éviter un faux pas historique

Lors d’un panel à l’événement HorrorHound Weekend, Fede Álvarez, réalisateur remarqué du dernier opus, s’est montré formel : il supervisera l’écriture du prochain film pour empêcher qu’un écueil majeur du passé ne se reproduise. « Nous adorons nos personnages et refusons qu’ils soient sacrifiés dès les premières minutes du nouveau film. On se souvient tous de Hicks et Newt… Veillons à ne pas refaire la même erreur. » Un clin d’œil direct à l’ouverture très controversée de Alien 3, où des figures appréciées disparaissaient abruptement au grand dam des fans.

Concrètement, voici ce qui attend le public :

Rain et Andy , survivants du précédent épisode, poursuivront leur histoire dans cette suite attendue.

et , survivants du précédent épisode, poursuivront leur histoire dans cette suite attendue. L’équipe créative souhaite préserver leur développement sur plusieurs films.

L’héritage des réalisateurs dans la saga Alien

Si certains spectateurs espéraient retrouver Álvarez derrière la caméra, ce dernier a dissipé le doute : « C’était prévu que je n’en réalise qu’un seul. À l’image de Cameron ou Fincher avant moi… Seul Ridley Scott reste une exception à cette règle. » Un choix réfléchi, donc, mais qui n’empêche pas Álvarez d’assurer une continuité scénaristique là où d’autres ont trébuché.

L’attente monte autour du projet Alien: Romulus 2

Aucune date officielle n’a filtré pour la sortie du prochain film. Cependant, avec un script déjà bouclé et alors que la série télévisée Alien: Earth, menée par Noah Hawley, touche à sa fin, les spéculations vont bon train. Le retour annoncé des deux héros laisse présager une nouvelle orientation narrative qui pourrait bien surprendre jusqu’aux fans les plus chevronnés. La franchise continue ainsi de cultiver son mystère et son pouvoir d’attraction – tout en tirant les leçons d’un passé parfois houleux.