Alien : Le lien avec les Ingénieurs de Romulus impose à la suite de résoudre un grand mystère

Le lien entre Alien : Romulus et les Ingénieurs soulève un grand mystère qui doit être résolu dans la suite !

Tl;dr Alien: Romulus établit un lien avec les Ingénieurs de la franchise Alien.

Le film pose la question du sort des Ingénieurs après les prequelles de Ridley Scott.

La suite d’Alien: Romulus pourrait résoudre ce mystère.

Un mystère non résolu de la franchise Alien

Dans la saga de science-fiction légendaire Alien, un mystère persiste. Les Ingénieurs, une race extraterrestre avancée qui a créé l’humanité, ont été introduits dans les prequelles du réalisateur original Ridley Scott, Prometheus et Alien: Covenant. Leur destin après ces films reste inconnu.

Le lien avec Alien: Romulus

Alien: Romulus, situé entre Alien et Aliens dans la chronologie de la franchise, offre des indices. Le film présente un nouvel hybride humain-xénomorphe, l’Offspring, qui combine plusieurs formes en une. Cette créature, résultat de l’injection par Kay de la substance Z-01, une substance curative extraite de Prometheus, possède la peau pâle des Ingénieurs et plusieurs caractéristiques des xénomorphes, tout en conservant une apparence humaine globale.

Un mystère en suspens

Le sort des Ingénieurs reste une énigme. Malgré leur importance dans la franchise, le sort de ces créateurs de vie après les prequelles de Scott est inconnu. Il est incertain s’ils existent toujours quelque part dans le cosmos ou s’ils sont déjà éteints.

La résolution du mystère dans la suite d’Alien: Romulus

La suite d’Alien: Romulus pourrait apporter une réponse à cette question. En fonction de l’évolution de l’intrigue et de ce que les personnages de Rain et Andy découvriront sur la planète Yvaga III, le sort des Ingénieurs pourrait être révélé. Cela pourrait être l’occasion d’expliquer que les Ingénieurs sont éteints, ou au contraire, d’intégrer fortement ces aliens humanoïdes dans le futur de Rain et Andy.