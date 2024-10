Alien: Romulus – Où se situe-t-il dans la chronologie de la franchise ?

Découvrez quand se déroule Alien: Romulus Timeline par rapport aux autres films de la saga !

Tl;dr Alien: Romulus est le neuvième film de la franchise Alien.

Il est situé entre les deux premiers films de la série.

Le film modifie la chronologie de la franchise et relie les préquelles aux films originaux.

Un nouvel opus pour la franchise Alien

Le neuvième volet de la franchise Alien, intitulé Alien: Romulus, offre un retour aux sources de cette série de films culte. Réalisé par Fede Álvarez et co-écrit par Álvarez et Rodo Sayagues, ce film d’horreur de science-fiction se concentre principalement sur la narration de personnage et l’horreur de monstre de haut niveau.

Un casting de choix pour Alien: Romulus

Le film, qui comprend des acteurs tels que Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu, contient de nombreux éléments du film original, comme les « facehuggers » et les fusils à impulsions. Cependant, ce film de 2024 se situe des décennies après l’original sur la chronologie complète d’Alien, le séparant encore plus des préquelles d’Alien de Ridley Scott, Prometheus et Alien: Covenant.

Une chronologie complexe pour Alien: Romulus

L’histoire d’Alien: Romulus perturbe la chronologie de la franchise Alien, car elle se situe entre les événements d’Alien et d’Aliens. Plus précisément, le film de 2024 est situé 20 ans après le film original de 1979, selon une interview réalisée par Variety avec Fede Álvarez. Il explique que pour lui, cela ne bouleverse pas le canon. Alien: Romulus se déroule également 37 ans avant la suite de 1986, Aliens.

Un lien entre les préquelles et les films originaux

Alien: Romulus crée un pont entre les films originaux et les préquelles en incorporant des éléments des films précédents. Par exemple, le « black goo » de Prometheus, introduit dans les préquelles, est utilisé par la Weyland-Yutani Corp. après l’incident original du Nostromo dans Alien. Cela renforce son importance dans l’univers d’Alien.