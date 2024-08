Pourquoi les androïdes ont-ils du sang blanc dans les films « Alien » ?

Ridley Scott a choisi que les androïdes aient du sang blanc dans la franchise "Alien".

Si vous avez déjà vu un film de la franchise Alien, vous avez sans doute remarqué que les androïdes saignent blanc. Ce choix, fait par le réalisateur Ridley Scott, n’est pas anodin.

Lors d’une interview pour le New York Times, Ridley Scott a expliqué que le sang blanc des androïdes crée un sentiment d’inconfort. Ce choix artistique accentue l’atmosphère d’horreur et de science-fiction de la série. Il souligne que la menace ne vient pas uniquement des aliens, mais aussi des androïdes. Dans un univers où l’horreur est omniprésente, le sang blanc des androïdes, qui est en fait du lait, ajoute une couche supplémentaire d’inquiétude.

Les androïdes de la franchise Alien sont pensants, ressentent des émotions, et ont une apparence humaine. Leur sang blanc est donc nécessaire pour les distinguer clairement des humains. S’ils saignaient rouge, ils pourraient être confondus avec des humains, ce qui réduirait leur effet d’horreur. La franchise Alien n’aurait pas le même impact sans cette distinction.

Le sang blanc des androïdes permet également de renforcer les thématiques de la franchise Alien. Il symbolise le fluide corporel qui résulte des attaques sexuelles, une métaphore omniprésente dans la série. Le sang blanc des androïdes rend cette métaphore plus explicite, contribuant à augmenter l’horreur de la franchise.

On en pense quoi ?

Le choix du sang blanc pour les androïdes dans la franchise Alien est brillant. Il renforce non seulement l’horreur et l’étrangeté de ces créatures, mais il sert aussi à mettre en valeur les thèmes sombres de la série. Ridley Scott a su créer une atmosphère unique, où chaque détail a son importance. On ne peut qu’être impatient de voir comment le prochain film de la franchise, Alien: Romulus, utilisera ces androïdes et leur sang blanc dérangeant.