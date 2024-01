Le Parrain : retour sur les meilleures citations de Michael Corleone

Certaines des meilleures répliques de Michael Corleone dans la trilogie du Parrain sont glaçantes, tandis que d'autres sont empreintes de sagesse. Dans tous les cas, elles sont inoubliables.

Tl;dr Les citations emblématiques de Michael Corleone dans la trilogie du Parrain sont marquantes et révèlent sa complexité.

Ses citations les plus mémorables offrent une compréhension profonde de l’évolution tragique de son personnage.

Le dernier film de la trilogie a ravivé l’intérêt pour le personnage central de Michael Corleone.

Les citations de Michael Corleone sont un outil précieux pour comprendre les aspects les plus sombres de sa psyché.

Michael Corleone, une figure tragique

Dans la trilogie du Parrain, Michael Corleone est une figure tragique, une personne qui a perdu de vue ce qu’elle avait initialement entrepris et qui a fini par aliéner tout le monde autour d’elle. Ses citations les plus mémorables, basées sur son développement de personnage à chaque instant, “Never Let Anyone Know What You’re Thinking” ou “I Don’t Feel Like I Have To Wipe Everybody Out, Tom. Just My Enemies, That’s All”, racontent sa chute épique de grâce.

Le Parrain Coda : La mort de Michael Corleone

Le troisième et dernier film du Parrain, “The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone”, n’a jamais été aussi bien accueilli par les fans ou les critiques que les deux premiers films. Cependant, la sortie de la version révisée du film par Francis Ford Coppola a ravivé l’intérêt pour le personnage central de la trilogie et son héritage. Tout comme les plus grands films de crime, “The Godfather” invite le public à psychoanalyser les personnages. Les meilleures citations de Michael Corleone sont le guide le plus utile pour découvrir les aspects les plus sombres de son esprit.

Les citations marquantes de Michael Corleone

Parmi les citations les plus marquantes de Michael Corleone, on peut citer “What I Want, What’s Most Important To Me Is That I Have A Guarantee. No More Attempts On My Father’s Life”, qui montre son humanité lors du premier film du Parrain. Ou encore “Keep Your Friends Close And Your Enemies Closer”, qui démontre sa patience et sa discipline face à ses ennemis. Sans oublier “Never Hate Your Enemies. It Affects Your Judgment”, qui expose sa stratégie face à ses ennemis, évitant de se laisser submerger par la haine.