Le nouveau rival de ChatGPT chez Anthropic, Claude, peut désormais analyser 150 000 mots en une seule invite

La version 2.1 arrive précisément au moment où notre concurrent OpenAI traverse une période de chaos. Y a-t-il une opportunité à saisir ici pour nous ?

Tl;dr Anthropic lance la version 2.1 de Claude, rival d’OpenAI.

La capacité du chatbot à analyser des textes s’accroit jusqu’à 200 000 tokens.

La dernière version réduit de moitié le taux d’hallucinations de Claude.

De nouvelles fonctionnalités spécifiquement conçues pour les développeurs sont incluses.

Claude 2.1 : une avancée majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle

Avec la lancée de la version 2.1 de Claude, Anthropic entend donner un nouvel élan à l’intelligence artificielle et prendre de l’avance sur son rival OpenAI. Le dernier-né de la série ChatGPT offre désormais une fenêtre de contexte de 200 000 tokens, une prouesse inédite permettant d’analyser des œuvres aussi denses que l’Iliade d’Homère.

Des capacités décuplées

Avec une fenêtre de contexte doublée, “Claude 2.1 peut désormais analyser des bases de données, des documents académiques, des rapports financiers ou des œuvres littéraires dans leur intégralité”, précise la société. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d’analyses détaillées, obtenir des réponses à des questions précises relatives à leur contenu, comparer plusieurs documents, ou encore détecter des motifs difficilement perceptibles pour des humains.

Une fiabilité accrue

Claude 2.1 se démarque également par sa réduction substantielle des erreurs, en particulier en ce qui concerne les hallucinations, un problème récurrent chez les chatbots de génération actuelle. Par rapport à Claude 2.0, le taux d’hallucinations de Claude 2.1 est réduit de moitié, le rendant deux fois plus susceptible de signaler son ignorance qu’à fournir une mauvaise réponse.

L’expérience utilisateur améliorée

Dorénavant, les développeurs peuvent se réjouir de nouvelles fonctionnalités qui leur sont spécialement dédiées. L’interface Workbench permet d’adapter les prompts dans une expérience ludique et interactive, d’accéder à de nouveaux paramètres pour optimiser le comportement de Claude et même de générer des extraits pour SDK. Le mode « utilisation d’outils » permet également à Claude d’intégrer les processus, produits et API existants des utilisateurs.