Le jeu de plateforme cyberpunk pixelisé « Replaced » reporté à 2025

Suspense en cours dans le monde du jeu vidéo

C’est une nouvelle qui a créé diverses réactions parmi les fans : Sad Cat Studios vient d’annoncer le report de son très attendu jeu de cyberpunk, Replaced.

Visant l’excellence

Le communiqué du studio souligne le désir de dépasser les attentes créées autour du jeu. Cet opus d’action cyberpunk, annoncé en exclusivité pour Xbox et PC, a été dévoilé pour la première fois lors du salon E3 en 2021. Le but est simple pour Sad Cat Studios : tenir ses promesses et produire un jeu à la hauteur des espoirs placés en lui. Ils insistent sur le fait de ne pas vouloir précipiter le processus de production.

Maintien de la qualité, report de la sortie

“L’échéance initiale que nous nous étions fixée pour la sortie du jeu était certes optimiste, et nous nous en excusons”, explique le studio dans son communiqué. “Le développement de Replaced représente un défi unique pour nous et nous sommes fiers de créer quelque chose d’aussi spécial. Nous avons besoin de plus de temps pour nous assurer de répondre aux normes élevées que nous nous sommes imposées et pour satisfaire les attentes de nos fans.”

Un parcours semé d’embûches

Cette annonce marque le troisième report de la date de sortie de Replaced par Sad Cat Studios. Le premier remonte à 2022, quand l’invasion de l’Ukraine par la Russie a obligé le studio à délocaliser des développeurs depuis ses bureaux en Biélorussie et en Ukraine pour leur sécurité, comme l’a rapporté Eurogamer. C’est désormais prévu pour 2025, si tout se passe comme prévu et que le jeu répond aux attentes du studio.

Nous suivrons avec intérêt l’évolution de ce projet, souhaitant aux créateurs de réaliser leur vision et aux fans d’en profiter pleinement.