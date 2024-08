Cyberpunk 2077 est-il sur Xbox Game Pass ?

Cyberpunk 2077 plonge le joueur dans un monde futuriste sombre où l'on incarne V, un mercenaire naviguant dans la dangereuse Night City. Le cœur du jeu repose sur les choix moraux, les implants cybernétiques, et la quête de pouvoir dans une société corrompue par la technologie et les mégacorporations.

Tl;dr Cyberpunk 2077 n’est toujours pas sur le Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass est le service de location de jeu illimité de Microsoft.

CD Projekt RED a déclaré en 2021 que c’était « trop tôt » pour ajouter Cyberpunk 2077 sur le Xbox Game Pass.

Malgré son absence, Cyberpunk 2077 reste un titre très populaire.

Cyberpunk 2077 et le Xbox Game Pass

Le renouveau de popularité de Cyberpunk 2077 ces dernières années a ravivé l’interrogation sur son absence sur le Xbox Game Pass. Malgré un lancement chaotique, marqué par des bugs et une mauvaise performance sur les consoles plus anciennes, le jeu a su se racheter grâce à des mises à jour et à un DLC très bien accueilli, Phantom Liberty. De plus, la série animée Cyberpunk Edgerunners sur Netflix a contribué à attirer de nouveaux joueurs et à reconquérir d’anciens fans.

Xbox Game Pass : une « révolution » dans l’industrie du jeu

Depuis son lancement en 2017, le Xbox Game Pass a révolutionné le monde du jeu vidéo. Il offre aux utilisateurs de Xbox ou de PC l’accès à une bibliothèque de leurs jeux préférés, nouveaux ou anciens. Bien que différent de l’achat direct, il offre la possibilité d’essayer des jeux avant de les acheter ou de jouer à des titres qui ne seront joués qu’une seule fois. Malgré quelques défauts, le Xbox Game Pass a été une avancée incroyable dans l’industrie du jeu.

Cyberpunk 2077 : une absence décevante ?

Néanmoins, malgré son potentiel d’attraction sur le service, Cyberpunk 2077 n’est toujours pas disponible sur le Xbox Game Pass. Ceci est surprenant, surtout après qu’une publicité pour le Xbox Game Pass Cloud Gaming ait présenté ce titre de science-fiction. C’est une situation extrêmement décevante pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’acheter le jeu directement, notamment depuis la sortie du DLC qui aurait été l’occasion idéale pour ajouter au moins le jeu de base.

Le mystère de l’absence de Cyberpunk 2077 sur le Xbox Game Pass

La seule explication donnée par le développeur CD Projekt Red remonte à 2021, lorsque le studio a déclaré lors d’une session de questions-réponses avec des investisseurs que c’était « trop tôt » pour ajouter le jeu au Game Pass. Il semble donc que la décision soit basée sur des données internes. Pour l’instant, Cyberpunk 2077 n’est pas sur le Xbox Game Pass, au grand regret des fans.