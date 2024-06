Le jeu “Behemoth” de Skydance vous fera combattre des monstres géants en réalité virtuelle

Tout comme dans "Shadow of the Colossus", on se retrouve à affronter d'immenses géants. Quelle stratégie adopterez-vous pour vaincre ces monstres titanesques ?

Un nouveau pas audacieux dans la réalité virtuelle

Distinguée par son succès dans le créneau de la réalité virtuelle avec le titre phare The Walking Dead : Saints and Sinners, la société Skydance Interactive est sur le point de marquer un nouveau palier avec son dernier opus, Behemoth, qui promet une expérience de jeu unique en son genre.

Behemoth : l’action aventure immersive

À l’instar de notre familiarité avec l’univers TWD, Behemoth reprend les bases du combat et de la physique propres à ces jeux, mais redistribue les cartes en priorisant l’action-aventure au détriment de l’aspect survie. Les fans seront également ravis de retrouver le système d’artisanat bien qu’il ait été simplifié pour souligner davantage cette nouvelle orientation. Par ailleurs, Shawn Kittelsen, vice-président de la Création, promet un système de combat plus élaboré, obligeant les joueurs à adopter une stratégie savamment calculée pour triompher de leurs ennemis.

Une inspiration puisée dans les titres à succès

Dans sa quête de perfection, Behemoth se nourrit des dynamiques de combat de jeux légendaires tels que Dark Souls, en y insufflant une dimension vertigineuse rappelant Shadow of the Colossus. Une panoplie d’armes et des techniques d’exploration allégeant les mouvements du personnage vous seront présentées, de quoi vous promettre une immersion sans précédent malgré quelques sueurs froides occasionnées par le mal des transports en réalité virtuelle.

Behemoth pour tous les amateurs de VR en automne 2024

Finalement, il est important de préciser que Behemoth, avec une durée de campagne principale estimée à 12 heures, sera accessible sur presque tous les casques VR contemporains dès l’automne 2024. En attendant d’y plonger pleinement, nous vous suggérons de vous préparer pour des affrontements épiques, mais également pour des moments de frissons intenses contre le redoutable Behemoth.