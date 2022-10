Dark Souls 2 : les serveurs pour le multijoueur PC sont de retour après 9 neuf mois d’interruption

Les services en ligne de Dark Souls 2 de retour après neuf mois d'interruption, pour la version DirectX 11 tout du moins.

Les joueurs de Dark Souls 2 peuvent de nouveau se retrouver et s’écharper dans la joie et la bonne humeur sur PC, maintenant que FromSoftware a réactivé les serveurs. Le studio et éditeur Bandai Namco avait désactivé les composantes en ligne pour tous les jeux Dark Souls sur PC en janvier dernier, pour se donner le temps de corriger un bug de sécurité qui permettait à des hackers de s’inviter sur les machines des joueurs.

Les services en ligne de Dark Souls 2 de retour après neuf mois d’interruption

Neuf mois plus tard, From et Bandai Namco ont donc restauré les fonctionnalités en ligne de la version DirectX 11 de Dark Souls 2 : Scholar of the First Sin. L’entreprise explique qu’elle réactivera les serveurs de la version DirectX 9 ultérieurement.

Pour la version DirectX 11 tout du moins

Ceci étant dit, n’espérez pas jouer de nouveau aux modes en ligne de Dark Souls : Prepare to Die Edition sur PC. “Nous avons conclu que nous ne serons plus en mesure de prendre en charge les services en ligne de la version PC de Dark Souls : Prepare to Die Edition qui avait été commercialisé en 2012, à cause d’un système vieillissant”, peut-on lire dans une déclaration transmise via le compte Twitter de Dark Souls. “Nous nous excusons pour la longue attente et demandons votre compréhension quant à la situation.” Les équipes concernées sont actuellement à pied d’œuvre pour restaurer les modes coopération et joueur contre joueur pour Dark Souls Remastered sur PC de 2018, mais, pour l’heure, aucune date n’a été annoncée.

Quant à Dark Souls 3, From et Bandai Namco avaient restauré les serveurs en août dernier. Ils espéraient, à l’origine, pouvoir relancer les services en ligne pour tous les jeux Dark Souls en même temps que le lancement d’Elden Ring en février, mais cela n’a pas pu se faire, malheureusement.