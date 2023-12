Le Garçon et le Héron pulvérise le record du box-office de Studio Ghibli

La dernière création du célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, s'est hissée en tête du box-office nord-américain lors de son premier week-end d'exploitation.

de Studio Ghibli bat des records. Le nouveau film de Hayao Miyazaki a dépassé The Ballad of Songbirds and Snakes et Godzilla Minus One.

Le Garçon et le Héron a rapporté 5,4 millions de dollars le premier jour.

C’est le film le plus rentable du week-end.

Un nouveau succès pour le Studio Ghibli

Le dernier film du Studio Ghibli, Le Garçon et le Héron, a créé la surprise en devenant le film ayant généré le plus de recettes lors de son week-end d’ouverture en Amérique du Nord, surpassant ainsi les records de la célèbre maison de production nippone.

Des résultats inattendus

Le Garçon et le Héron, attendu au tournant par les fans d’anime du monde entier, a non seulement répondu aux attentes, mais les a largement dépassées. Selon Variety, le dernier chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki a réalisé un chiffre d’affaires impressionnant de 5,4 millions de dollars dès le lendemain de sa sortie en Amérique du Nord, avec un week-end d’ouverture estimé à 10 millions de dollars.

Un record pour le Studio Ghibli

Encore plus étonnant, Le Garçon et le Héron est en passe de devenir le film le plus rentable de Studio Ghibli en Amérique du Nord, battant le précédent record de 5,2 millions de dollars détenu par Le vent se lève. Ce succès a été possible malgré l’absence de marketing dans les mois précédant la sortie internationale du film, témoignant de la popularité mondiale de la marque Studio Ghibli.

Un impact global

Le succès de Le Garçon et le Héron confirme l’attrait grandissant des films d’animation japonais à l’échelle mondiale. Plus de 2000 cinémas ont projeté le film le premier jour, et ce n’est qu’un début. La popularité de ce film n’est pas seulement due à la renommée de Hayao Miyazaki, mais aussi à une combinaison gagnante : un style artistique nostalgique, une distribution de voix incroyable et un scénario complexe.