Le film Sleeping Dogs est relancé avec Simu Liu

Simu Liu reprend l'adaptation cinématographique de Sleeping Dogs après le retrait de Donnie Yen.

Tl;dr Donnie Yen a été le premier à s’impliquer dans l’adaptation de Sleeping Dogs, avec l’intention de réaliser et de jouer le rôle principal.

Après plusieurs années d’attente et d’efforts, Donnie Yen a abandonné le projet, frustré par la lenteur et les obstacles d’Hollywood.

Simu Liu a pris la relève, relançant l’adaptation de Sleeping Dogs avec un nouveau souffle pour incarner Wei Shen.

Le rôle clé de Donnie Yen dans la genèse de Sleeping Dogs

Lorsque le projet Sleeping Dogs a été annoncé en 2017, l’acteur chinois Donnie Yen était attaché pour en être le réalisateur et l’acteur principal. Passionné par l’histoire du jeu, il s’était profondément impliqué dans le développement du film, investissant même de l’argent personnel pour obtenir les droits et travailler sur les brouillons du script. Donnie Yen croyait fermement à ce projet et avait de nombreuses idées pour donner vie au personnage principal, Wei Shen, un policier infiltré à Hong Kong. Cependant, malgré tous ses efforts et sa vision claire pour le film, le projet a stagné au fil des années. En 2025, il a exprimé sa déception de ne pas avoir pu mener ce projet à bien, en raison des nombreux obstacles rencontrés à Hollywood.

Les obstacles de Hollywood : Donnie Yen renonce à Sleeping Dogs

Malgré sa volonté de faire avancer les choses, Donnie Yen a fini par annoncer qu’il ne pousserait plus le projet. Après avoir consacré de nombreuses années à cette idée, il a expliqué que Hollywood avait rendu l’avancée du film trop difficile. « J’ai passé beaucoup de temps à travailler avec ces producteurs, j’ai même investi de l’argent personnel« , a-t-il confié à Polygon. « J’ai attendu pendant des années. Et malheureusement, je ne sais pas… vous savez comment ça se passe à Hollywood« . Après tout cet investissement, Donnie Yen a dû se rendre à l’évidence que le projet n’avancerait pas sans un changement de direction.

Simu Liu prend le relais et relance le projet

C’est alors que Simu Liu, acteur connu pour son rôle dans Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux, a décidé de relancer le projet Sleeping Dogs. Liu, un autre acteur asiatique talentueux, semblait prêt à reprendre le flambeau laissé par Donnie Yen. Bien que plus jeune, Liu se montre enthousiaste à l’idée de faire avancer l’adaptation du jeu vidéo. Il a pris les rênes du projet, prouvant qu’il est la nouvelle figure qui pourrait incarner Wei Shen à l’écran, tout en proposant une nouvelle direction pour le film. Avec son énergie et son charisme, Liu semble être l’homme de la situation pour incarner un Wei Shen plus jeune et dynamique, fidèle à l’original tout en s’inscrivant dans une vision plus moderne du cinéma d’action.

Les défis du casting

Malgré son expérience dans les films d’action, Donnie Yen, aujourd’hui âgé de plus de 60 ans, ne correspond plus à l’image de Wei Shen telle qu’elle était imaginée dans le jeu. En tant qu’acteur principal, il était un choix naturel pour son expertise en arts martiaux et son charisme à l’écran, mais son âge faisait qu’il était moins adapté pour un rôle aussi physique et dynamique. Simu Liu, à 35 ans, est donc un choix plus logique, offrant un Wei Shen plus jeune et plus proche du personnage du jeu vidéo. Bien que Donnie Yen reste une figure incontournable dans l’action, Liu a l’avantage de la jeunesse, ce qui le rend idéal pour le rôle dans l’adaptation hollywoodienne.

Une collaboration possible entre Donnie Yen et Simu Liu ?

Bien que Donnie Yen ait abandonné son rôle principal, il est toujours possible qu’il joue un rôle clé dans le projet, notamment en contribuant à la chorégraphie des scènes d’action. Son expertise dans le domaine pourrait être un atout majeur pour le film. De plus, il pourrait se voir attribuer un rôle de mentor ou de guide pour le personnage de Wei Shen, joué par Simu Liu. Une telle collaboration entre les deux acteurs pourrait non seulement rendre hommage à l’implication initiale de Yen, mais aussi enrichir le film d’une dynamique intéressante, mêlant expérience et jeunesse dans un cadre cinématographique asiatique hollywoodien.