Donnie Yen, légende des arts martiaux, en discussion pour réaliser le spin-off de John Wick

La légende des arts martiaux, Donnie Yen, est en pourparlers pour réaliser un spin-off de John Wick centré sur son propre personnage. Il semble que cette idée soit très appréciée tant par les fans que par le studio de production.

Yen est connu pour ses rôles dans Ip Man et pour ses réalisations cinématographiques.

Le prochain film de l’univers John Wick, Ballerina, sort en juin.

Donnie Yen, une étoile montante

Donnie Yen, acteur principal de John Wick 4, a récemment confirmé qu’il ne se contentait pas simplement de jouer dans le spin-off dédié à son personnage. En effet, il est également en pourparlers pour le réaliser. Cependant, il n’a pas pu donner plus de détails à ce sujet.

Un acteur polyvalent

Connu pour son rôle dans la série de films d’arts martiaux Ip Man, Yen a également réalisé des films tels que « Legend of the Wolf », « Shanghai Affairs » et, plus récemment, « The Prosecutor ». Dans la franchise John Wick, il incarne Caine, un ancien assassin de la Haute Table qui est aveugle et qui est contraint de tuer John Wick sur ordre du Marquis (Bill Skarsgård), sinon sa fille sera assassinée. Le spin-off dédié à son personnage a été annoncé pour la première fois en mai 2024.

Un futur prometteur pour l’univers John Wick

Le prochain film de l’univers John Wick est Ballerina, avec Ana de Armas dans le rôle d’Eve, une danseuse en formation pour devenir une assassin au sein de la Ruska Roma, qui cherche à venger la mort de son père. Le film, qui se déroule entre le troisième et le quatrième opus de John Wick, comprend également dans sa distribution Keanu Reeves, Ian McShane, Anjelica Huston, Norman Reedus, et une apparition posthume de Lance Reddick. Ballerina sera à l’affiche à partir du 6 juin.