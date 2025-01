Le film Sleeping Dogs avec Donnie Yen est annulé

L'acteur chinois Donnie Yen annonce l'annulation de l'adaptation cinématographique de Sleeping Dogs.

L’espoir brisé des fans de Sleeping Dogs

Depuis son annonce en 2017, les fans espéraient une adaptation en live-action du célèbre jeu d’action de Square Enix et feu United Front Games se déroulant à Hong Kong. Le film Sleeping Dogs devait mettre en vedette Donnie Yen dans le rôle de Wei Shen, un policier infiltré. Connu pour ses performances dans Ip Man et Rogue One: A Star Wars Story, il avait confirmé en 2018 que l’adaptation cinématographique était en cours de développement. Pourtant, les années ont passé sans nouvelles concrètes, et les espoirs s’amenuisaient face à l’absence d’annonces.

Un projet prometteur abandonné

Le film Sleeping Dogs avait tout pour séduire, notamment l’implication du réalisateur Timo Tjahjanto, spécialiste des films d’action intenses comme The Night Comes for Us. Donnie Yen avait également investi son temps et son argent dans le projet, en acquérant notamment des droits et en participant à l’élaboration de certains scripts. Malgré ses efforts, le comédien a récemment confirmé via une visioconférence que le projet ne progresserait pas. Il a exprimé sa déception, tout en soulignant qu’il comprenait les aléas du système hollywoodien.

Une franchise qui peine à s’étendre

L’annulation du film n’est pas le premier coup dur pour la licence Sleeping Dogs. Une suite, ainsi qu’un spin-off, avaient également été abandonnés dans les années 2010. Le jeu original de 2012, avec son mélange unique d’arts martiaux, d’enquêtes policières et de paysages urbains hongkongais, reste ainsi le seul véritable témoignage de la licence. Les fans devront donc se contenter des DLC du jeu ou des films classiques qui ont inspiré ce dernier.

Donnie Yen regarde vers l’avenir

Malgré cette déception, Donnie Yen ne manque pas de projets. Il s’apprête à sortir un nouveau film mêlant drame judiciaire et action, The Prosecutor, en salles le 10 janvier 2025. L’acteur chinois est également lié à un spin-off de John Wick centré sur son personnage Caine, et travaille sur de nouvelles histoires pour les franchises Ip Man et Flash Point. Si Sleeping Dogs ne verra pas le jour, Donnie Yen continue d’imposer son style unique dans le cinéma d’action.