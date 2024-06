Ip Man 5 doit rappeler cet acteur pour réparer une grande offense faite à une légende du film de kung-fu

Ip Man 5 est en développement avec Donnie Yen.

Le retour de Master Law pourrait corriger une insulte à la légende du film de kung-fu.

Lo Mang, qui joue Master Law, a une riche histoire dans les films de kung-fu.

Un hommage à la carrière de Lo Mang dans Ip Man 5 serait approprié.

Une cinquième édition surprise pour Ip Man

En dépit des attentes, Ip Man 5 est en cours de développement, avec le retour de Donnie Yen dans le rôle du célèbre grand maître de Wing Chun. Le quatrième opus semblait conclure la saga, mais la mort du personnage éponyme n’a pas mis fin à la franchise.

Un personnage secondaire à rectifier

L’un des aspects les plus intéressants de cette prochaine édition est la possibilité de rectifier un affront fait à une légende du film de kung-fu, si le personnage de Master Law revient. Lo Mang, qui a incarné Master Law dans trois des quatre films Ip Man, a reçu peu de reconnaissance pour son expertise en arts martiaux.

Avant de rejoindre la série Ip Man, Lo Mang était une figure emblématique des Shaw Brothers, le principal studio de films de kung-fu de Hong Kong dans les années 1970 et 1980. Il a joué dans plus d’une douzaine de films d’arts martiaux, dont le plus célèbre est The Five Deadly Venoms.

Un hommage mérité dans Ip Man 5

La franchise Ip Man n’a pas encore su mettre en valeur le talent de Lo Mang. Cependant, Ip Man 5 pourrait changer la donne en offrant une victoire significative à Master Law, rendant ainsi hommage à ce que Lo Mang apporte à la table. Une victoire dans Ip Man 5 serait le meilleur moyen de rendre un hommage approprié à l’héritage de Lo Mang en tant que star du film de kung-fu.