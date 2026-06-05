Le film d’action de 2026 qui suscite l’enthousiasme débordant de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ne tarit pas d’éloges sur un thriller d’action prévu pour 2026. Le célèbre réalisateur multiplie les déclarations enthousiastes, attisant déjà la curiosité autour de ce film attendu par les amateurs du genre.

Tl;dr Tarantino critique le cinéma actuel, sauf « The Rip ».

Il encense le film de Joe Carnahan avec Damon et Affleck.

Le succès critique de « The Rip » divise les avis.

Tarantino, l’exception « The Rip » dans un paysage qu’il rejette

Depuis plusieurs années, Quentin Tarantino ne cache plus son désamour du cinéma contemporain. Pourtant, alors qu’il se plaît régulièrement à égratigner la production actuelle, il lui arrive de faire une entorse à ses propres critiques. Dans la dernière édition de la revue britannique Sight and Sound, le réalisateur signe une tribune passionnée : il y exprime sa déception quant à l’évolution du septième art, mais consacre trois pages enthousiastes à un film qui, contre toute attente, trouve grâce à ses yeux.

Quand l’ennui laisse place à l’éloge

Selon World of Reel, Tarantino avoue aujourd’hui que « The Rip » est la seule œuvre récente à l’avoir véritablement captivé : « A new movie has now come out that did grab me and held me for its entire duration », écrit-il. Le cinéaste évoque même sa lassitude générale envers le cinéma moderne : « I loved going to the movies… these days, however, the concept of what is a movie is more inclined to inspire contempt in me than generosity. » Pourtant, il cite volontiers quelques exceptions – notamment « West Side Story » (2021) ou encore les deux premiers volets d’« Horizon : Une saga américaine » de Kevin Costner. Mais seule la dernière réalisation de Joe Carnahan, portée par le duo iconique formé par Ben Affleck et Matt Damon, a réussi à le tenir en haleine.

L’intrigue et la réception mitigée d’un polar Netflix atypique

Sorti sur Netflix en janvier 2026, ce thriller policier met en scène Damon et Affleck, respectivement lieutenant et sergent dans une unité antinarcotique piégée dans une planque après une opération tendue. L’intensité monte tandis que la suspicion s’immisce au sein du groupe. Si le film décroche un honorable 77% sur Rotten Tomatoes et reçoit des avis globalement positifs pour son efficacité narrative et ses performances solides, certains critiques – tel Jarrod Jones pour l’AV Club – lui reprochent néanmoins son classicisme : « It functions comfortably enough as a dependable mid-tier action movie. »

L’éternelle controverse autour des goûts de Tarantino

Peu importe l’avis dominant : lorsque Quentin Tarantino prend position – fût-ce avec virulence ou excentricité –, il déclenche inévitablement débats et réactions passionnées. Entre nostalgie assumée et franchise désarmante, ses coups de cœur comme ses réquisitoires finissent par alimenter la réflexion sur ce qu’est devenu le cinéma contemporain : un univers foisonnant où surgissent parfois, au milieu du flux incessant de contenus, quelques films capables d’envoûter même les esprits les plus réfractaires.