Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise est-il basé sur une histoire vraie ?

Réalisé par Edward Zwick à partir d'un scénario de Marshall Herskovitz et John Logan, Le Dernier Samouraï est une adaptation libre des événements de la rébellion de Satsuma de 1877.

Tl;dr Le Dernier Samouraï mêle histoire et fiction dans la représentation de la rébellion japonaise.

Tom Cruise incarne un personnage inspiré par l’officier français Jules Brunet.

Le film retrace de manière précise certains aspects de la restauration Meiji au Japon.

Malgré des inexactitudes, Le Dernier Samouraï a été bien reçu au Japon.

Le Dernier Samouraï : entre réalité et fiction

Le Dernier Samouraï du réalisateur Edward Zwick, sorti en 2003, a reçu quatre nominations aux Oscars et a suscité de nombreux débats sur son sujet et son récit du Sauveur blanc. Ce film raconte l’histoire d’une rébellion japonaise réelle du 19ème siècle, mais romancée.

Les personnages principaux : des figures emblématiques

Le personnage principal, Nathan Algren, interprété par Tom Cruise, est un membre du 7ème régiment de cavalerie de l’armée américaine qui a servi pendant les guerres indiennes américaines. Cependant, il est inspiré par l’histoire réelle d’un officier de l’armée française, Jules Brunet. Celui-ci a été envoyé au Japon pour former les forces militaires et a finalement combattu dans la guerre de Boshin après avoir refusé les ordres de rentrer chez lui.

Une reconstitution fidèle du Japon de l’époque Meiji

En dépit de son caractère fictif, Le Dernier Samouraï est assez précis sur le plan historique. Le film reflète fidèlement les changements culturels majeurs qui ont eu lieu au Japon à la fin des années 1860. Le film présente également une représentation précise des costumes et de la production en général de l’époque.

Une réception positive malgré les inexactitudes

Malgré les inexactitudes historiques, Le Dernier Samouraï a été plutôt bien reçu au Japon. Le film a su toucher le public japonais grâce à son respect de certains aspects culturels et à l’action palpitante qu’il propose. De plus, le casting du film, notamment la présence de Ken Watanabe et Tom Cruise, a contribué à la bonne réception du film par le public japonais.